Izložba je otvorena u sklopu manifestacije "Dani Srbije u Srpskoj", a posvećena je nastupima srpskih olimpijaca na ljetnim olimpijskim igrama od 1920. do 1988. godine.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Od Antverpena do Seula 1920 - 1988" naziv je izložbe koja je ovog petka otvorena u Banskom dvoru u Banjaluci.

Na 36 postera i 6 banera, koliko je postavljeno, autori Dragan Teodosić i Marko Radovanović prikazali su nastupe srpskih olimpijaca na ljetnim olimpijskim igrama od Antverpena 1920. godine, kada je Jugoslavija (tada kao Kraljevina SHS) debitovala na najvećoj olimpijskoj smotri, do Seula 1988. godine, što je bio posljednji nastup jugoslovenskog olimpijskog tima prije raspada države i ratnih dešavanja na tlu bivše Jugoslavije.

Vidi opis "Od Antverpena do Seula": Izložba posvećena srpskim olimpijcima stigla u Banjaluku! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 19 19 / 19

U najvećoj mjeri su autori koristili arhivsku građu Arhiva Jugoslavije, koji raspolaže mnogobrojnim fotografijama srpskih olimpijaca u pomenutom periodu, ali i dokumentima koji takođe svjedoče o bogatoj istoriji srpskog olimpizma.

Do sada je, prema riječima autora, izložba prikazana u Kulturnom centru Srbije u Parizu pred početak Ljetnih olimpijskih igara 2024. godine u francuskoj prestonici. Nakon toga, priliku da je pogledaju imali su i građani Beograda, Zrenjanina i Niša, a sada je došao na red na Banjaluku, koja je ovu izložbu dočekala u sklopu manifestacije "Dani Srbije u Srpskoj".

Osim Dragana Teodosića, jednog od autora, prisutnima su se obratili i direktor Arhiva Republike Srpske Bojan Stojnić, direktorica Arhiva Jugoslavije Tatjana Kikić te Tanja Đaković, pomoćnik ministra za kulturu u Ministarstvu prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske, koja je izložbu proglasila otvorenom.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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