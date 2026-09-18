Trening centar Crvene zvezde u Hali Aleksandar Nikolić nosi ime legende Vladimira Cvetkovića, velikana kluba i srpskog i jugoslovenskog sporta, kao i simbola ljubavi prema klubu.

Izvor: KK Crvena zvezda/Đorđe Kostić

Trening centar KK Crvena zvezda u okviru hale "Aleksandar Nikolić" od petka nosi ime klupske legende Vladimira Cvetkovića Cveleta.

"Mnogo je simbolike u ovom gestu - Vladimir Cvetković je jedan dio svoje prebogate poslovne karijere proveo upravo kao direktor SC Tašmajdan koji je zadužen za legendarni 'Pionir'. Naš Cvele je cjelokupnu igračku karijeru proveo u svojoj Crvenoj zvezdi, kasnije je nesebično pomagao i kao generalni sekretar fudbalskog kluba. Ogromnu ljubav prema Crvenoj zvezdi nije krio do posljednjeg dana. Upravo tokom jedne posjete našem Cveletu i rodila se ideja da potpuno nove prostorije kluba i cijeli blok sa teretanom, medicinskim blokom i svim pratećim sadržajima, uključujući i prostorijom koja sada služi i za potrebe održavanja Skupština kluba, dobije ime po našem Cveletu. I te prostorije je trebalo upravo on da otvori...", objavila je Zvezda.

Vidi opis Trening centar Crvene zvezde Vladimir Cvetković Cvele: "Ove prostorije je trebalo on da otvori" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Igračka legenda KK Crvena zvezda, a funkcionerski velikan FK Crvena zvezda preminuo je 6. maja.

"Među zvezdašima nikada neće biti zaboravljen, a ovo je samo jedan od načina da sjećanje na našeg Vladimira Cvetkovića ne blijedi", naglasila je Zvezda.

Trening centar Vladimir Cvetković otvorili su predsjednik kluba Željko Drčelić, Miloš Teodosić, kapiten Ognjen Dobrić, Milan Tomić, Nebojša Ilić i Mirko Pavlović, Zvezdin nekadašnji kapiten, generalni menadžer i direktor, a da simbolika bude još veća - on je danas direktor SC Tašmajdan, kao što je to nekada bio i Vladimir Cvetković. Povrh toga, Cvetković je bio veliki Pavlovićev lični i porodični prijatelj i bivši saigrač njegovog oca Tihomira, takođe bivšeg igrača Zvezde.

Predsjednik Zvezde Željko Drčelić nazvao je Cvetkovića možda najvećim velikanom u istoriji kluba.

"Vladimir Cvetković je bio možda i najveća figura Crvene zvezde. Po svojoj vjernosti, po svojim vizijama i pogledima kako klub treba da izgleda. I time se vodimo i danas u KK Crvena Zvezda. Trening-centar je možda sve ono što je bio Cvele - naša slavna prošlost, sadašnjost, ali je u svemu što je radio gledao i u budućnost. Ovo je samo jedan gest kojim želimo da ukažemo na još jedan način poštovanje zaostavštini Vladimira Cvetkovića."

Mirko Pavlović rekao je da nema ljepšeg načina da se sačuva sjećanje na velikog Cveleta.

"Veliko mi je zadovoljstvo što danas, kao direktor Sportskog centra Tašmajdan, prisustvujem svečanom imenovanju ovog modernog trening centra u Hali Aleksandar Nikolić. Posebno mi je drago što će nositi ime Vladimira Cvetkovića, velikog košarkaša i sportskog radnika, čovjeka koji je svojim igrama, a kasnije i svojim radom i rezultatima, kako u košarci tako i u fudbalu, zadužio Crvenu zvezdu, njene navijače i čitavu našu sportsku javnost.

Mislim da nema ljepšeg načina da sačuvamo sjećanje na takvog čovjeka nego da njegovo ime nosi mjesto na kojem će stasavati nove generacije zvezdinih košarkaša. Hvala svima koji su svojim radom i zalaganjem doprinijeli izgradnji ovog centra, kao i svima koji su učestvovali u odluci da danas ponese ime Vladimira Cvetkovića”, rekao je Mirko Pavlović.