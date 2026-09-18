Vrijeme je za evroligašku Zvezdu: Aris testira crveno-bijele, moraju da poprave utisak pred Delijama

Košarkaši Crvene zvezde od 19 časova dočekuju grčki Aris u Beogradskoj areni.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde igraju posljednji pripremni meč pred start sezone, protiv grčkog Arisa u petak od 19 časova u Beogradskoj areni. Tim Ibona Navara će po prvi put igrati izaći pred navijače, prije nego što krenu sa zvaničnim obavezama narednog četvrtka.

Prethodno su ove dvije ekipe odmjerile snage na prijateljskom turniru na Kipru, kada su izabranici Vasilisa Spanulisa ubjedljivo slavili sa 98:74. Ovog puta će crveno-bijeli imati motiv više jer će igrati ovaj duel pred najvatrenijim pristalicama. Meč je otvoren za sezonce, a kako su objavili iz kluba, prodato je više od 10.000 sezonskih ulaznica. Crvena zvezda sezonu u Evroligi startuje 24. septembra, kada će ugostiti litvanski Žalgiris.

Kako je Zvezda igrala na pripremama?

Beogradski tim je odigrao dva jaka pripremna turnira, na Kritu i Kipru, a skor u četiri utakmice im je 1-3. Prvo su slavili protiv Olimpije Milano poslije preokreta, da bi u finalu bili poraženi od Olimpijakosa. U prvom duelu bratskih timova, izabranici Ibona Navara su jako loše ušli u meč, da bi u posljednjoj dionici uspjeli koliko toliko da poprave utisak. U drugom duelu su zaigrali mnogo bolje, vodili su veliku većinu meča i na kraju pali poslije neizvjesne završnice.

Protiv Arisa su potom odigrali jako lošu utakmicu, prije svega defanzivno, ali su i u napadu izgledali jako loše. Najbolji utisak u ove četiri provjere ostavio je Džordan Nvora, dok će Džeredu Batleru biti potrebno vremena za buđenje. Što se tiče pojačanja, Kramer i Boldvin su došli spremni, Motli je donio veliki kvalitet pod košem, dok se od Krisa Džonsa očekuje mnogo više. Vojin Medarević je pokazao da nije došao samo da popuni roster, Semi Odželej je doživio peh na utakmici sa Olimpijakosom, a Čima Moneke se sa pauze vratio spreman i motivisan. Forma Tajsona Kartera je upitna, a vidjećemo kakvu ulogu će Navaro namijeniti Stefanu Miljenoviću. Očekuje se da Zvezda izađe na tržište i dovede još jednog visokog igrača, ali kao i prethodnih godina, na ovim pozicijama je jako teško naći kvalitetnog igrača. Crveno-bijeli imaju još Ebuku Izundua koji je imao neke blistave partije prošle sezone, ali će ove morati da potvrdi kvalitet.

Ibon Navaro ne bježi od kritika

Vidi opis Vrijeme je za evroligašku Zvezdu: Aris testira crveno-bijele, moraju da poprave utisak pred Delijama Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 8 8 / 8

Španski trener je opširno analizirao težak poraz od Arisa i istakao da su igrači i dalje u periodu adaptacije na njegov sistem.

"Sve to je potpuno normalno za mečeve u predsezoni. Način na koji smo pristupili meču protiv Olimpijakosa je bio potpuno drugačiji od pristupa meču sa Arisom. Dobro je što se ovo dogodilo, jer nam pokazuje i kako ekipa reaguje na određene stvari koje mogu da se dogode u toku sezone", rekao je Navaro za "Meridiansport" poslije poraza na Kipru.

Zadovoljan je kako je ekipa radila preko ljeta, ali postoje i zdravstveni problemi koji otežavaju situaciju.

"Mentalni pristup je bio veliki izazov, ekipa je morala da pokaže da može da igra bolje nego što je igrala na Kritu. Energija je bila potpuno drugačija u odnosu na prethodni meč. Možemo dosta toga da naučimo. Razočarani smo zbog načina na koji smo odigrali, ali nema drame. Možda je to dobro za nas, da bismo još više radili na treninzima. Ne mogu da se žalim na način rada do sada, ali moramo da napravimo naredni korak. Važno je da se vratimo na pravi nivo i da vidimo gdje možemo da napredujemo. Prvo moramo da imamo kvalitetne treninge, vidjećemo i da li možemo da oporavimo neke igrače. Kvalitet treninga je najvažniji."

Posebno se osvrnuo na Džereda Batlera od kojeg se očekuje da bude lider tima.

"Prilagođava se još uvijek, kao i svi ostali. Ovo je novi sistem za svakoga. Naravno da Batler nije zadovoljan svojim posljednjim minutima protiv Olimpijakosa, kao ni utakmicom protiv Arisa. On je prvi koji je nezadovoljan zbog toga, ali mi moramo da mu pomognemo. Nismo ovdje da se borimo jedni protiv drugih, već smo zajedno. Znamo koliko je Džered važan za nas i pokušaćemo da mu pomognemo da se što prije uključi u sistem", zaključio je Navaro.

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