Čelik gostuje na Grbavici, Bojan Regoje: "Stadion će biti pun, ali smo navikli na to još u Prvoj ligi"

Zeničani će biti gosti "plavih" u prvoj utakmici 8. kola Premijer lige BiH.

Izvor: Promo/NK Čelik

Prvi meč osmog premijerligaškog kola, posljednjeg prije tronedjeljne septembarsko-oktobarske pauze, odigraće večeras na Grbavici timovi Željezničara i Čelika (20.00). Gostujući sastav, predvođen trenerom Bojanom Regojem, ulazi optimistično u ovaj duel, odnosno nakon što je pred domaćom publikom u sjajnoj utakmici savladao bijeljinski Radnik (3:2).

"Sigurno je da će stadion biti pun. Navikli smo na to dok smo bili u Prvoj ligi i to može da nam bude samo dodatni motiv da odigramo što bolje i ostvarimo što bolji rezultat. Mislim da atmosfera na Grbavici ne bi trebalo da predstavlja pritisak", rekao je Regoje u najavi meča, dodavši:

"Željezničar će na početku utakmice odmah pokušati da postigne pogodak i stvori pritisak. Mi ćemo kao i svakoj utakmici pokušati da izdržimo i da umirimo ekipu. Kako bude vrijeme odmicalo, biće nam lakše uspostavimo naš stil igre koliko to bude moguće. Dobro ćemo se pripremiti, momci znaju šta ih očekuje i nadam se da će to primijeniti na terenu kao u proteklim utakmicama. Željezničar je imao određene probleme na startu sezone, ali kako vrijeme odmiče hvataju ritam. Analizirali smo njihove jače strane pa ćemo pokušati da ih neutrališemo. Sve će zavisiti od nas, koliko ćemo uspjeti u tome. Sa te strane moramo da budemo maksimalno fokusirani."

PREMIJER LIGA BiH – 8. kolo

Petak:

Željezničar – Čelik (20.00)

Subota:

BSK – Radnik (16.00)

Zrinjski – Velež (18.30)

Nedjelja:

Široki Brijeg – Borac (17.00)

Sarajevo – Sloga Meridian (20.00)

(mondo.ba, D. Šutvić)

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