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Željo dočekuje Čelik, Muslera hvali ekipu: San je da zaigramo Evropu, ali neću mijenjati način razmišljanja

Željo dočekuje Čelik, Muslera hvali ekipu: San je da zaigramo Evropu, ali neću mijenjati način razmišljanja

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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U uvodnom meču 8. kola Premijer lige BiH Željezničar će u petak od 20 časova igrati na "Grbavici" protiv Čelika.

David Muslera najavio utakmicu Željezničar Čelik Izvor: Promo/FK Željezničar Sarajevo

Prvi meč osme runde Premijer lige BiH u petak od 20 časova na "Grbavici" će odigrati Željezničar i Čelik.

Seriju dobrih rezultata u posljednje vrijeme tim Davida Muslere pokušaće da produži i protiv povratnika u društvo najboljih.

"Za nas veoma važna utakmica jer slavimo 105. rođendan. Pratili smo i analizirali Čelik, imaju odličnu ofanzivni tranziciju, ali i određenih problema u odbrani. Svi igrači znaju šta trebaju raditi i sigurno ćemo se pokušati boriti za tri boda", rekao je Muslera na konferenciji za medije uoči meča sa Zeničanima.

Pozitivni rezultati, naročito trijumf protiv gradskog rivala, popravili su atmosferu u ekipi.

"Igrači od samog početka rade nevjerovatan posao. Ako neko sumnja u njih, slobodno može doći na trening i vidjeti kako rade. Zaista sam ponosan na sve njih i na napredak koji ostvarujemo. Ne brinem o protivniku. Fokusiran sam na svoju ekipu. Kao što sam rekao, ovo je proces. Kada sam došao ovdje, 14. jula, na osnovu prvih stvari koje sam vidio, nisam ovo očekivao. Ovakve stvari čine me zaista ponosnim i veoma sam zadovoljan načinom na koji proces napreduje i načinom na koji se igrači prilagođavaju idejama koje želim provesti. Ali uvijek ću insistirati na tome da je ovo process", dodao je španski stručnjak.

Izvor: Promo/FK Željezničar Sarajevo

Forma nije bila na visokom nivou na početku sezone, kada su u prva četiri kola upisana samo četiri boda. Ipak, prvi osvojeni bod u gostima (protiv Sloge u Doboju 1:1) pokazao je da "plavi" i van svog terena mogu do pozitivnog ishoda.

"Kao što sam rekao ranije, u julu nismo bili najgori, a sada još uvijek nismo najbolji. Ići ćemo utakmicu po utakmicu i vidjeti kako će se stvari razvijati. Naravno, san svih nas je da završimo što je moguće više na tabeli. Naravno, san je igrati u Evropi, ali neću mijenjati svoj način razmišljanja. I dalje ću se držati principa da idemo iz sedmice u sedmicu. Naravno, nisam očekivao ovoliki broj bodova i ovakvu poziciju na tabeli, posebno imajući u vidu situaciju koju sam već spomenuo. Veoma sam sretan i ponosan zbog načina na koji su igrači reagovali na moje ideje, moj pristup i zahtjeve koje imam prema njima", zaključio je Muslera.

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Tagovi

FK Željezničar NK Čelik Premijer liga BiH David Muslera Rodrigez

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