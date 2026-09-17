logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hrvat otišao u Barselonu da ne igra: Flik jednom rečenicom stavio Livakoviću do znanja gdje mu je mjesto

Hrvat otišao u Barselonu da ne igra: Flik jednom rečenicom stavio Livakoviću do znanja gdje mu je mjesto

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Dominik Livaković je odbio mnoge ponude kako bi otišao u Barselonu, a tamo neće skoro dobiti šansu pošto je tek treći golman u redovima španskog kluba. Potvrdio je to i Hansi Flik.

Dominik Livaković treći golman Barselone Izvor: Profimedia

Barselona ima najbolji start u istoriji kluba, ređa pobjede, nalazi se na prvom mjestu u španskom prvenstvu sa 18 bodova i gol-razlikom 28:6. U prethodnom kolu je pobijedila Rasing Santander (7:2), a na tom meču se povrijedio prvi golman Đoan Garsija (25).

Očekivali su mnogi da će sa klupe da uđe Dominik Livaković (31). Prvi golman reprezentacije Hrvatske i čovjek koji je odbio mnoge klubove, među ostalima i Dinamo iz Zagreba, kako bi igrao u redovima španskog velikana. Međutim, trener Hansi Flik je sa klupe pozvao drugog igrača, ušao je Vojčeh Ščesni (36). I bio je glavni krivac za jedan od golova, što je dovelo do toga da trenera na konferenciji pitaju za tu odluku i zašto nije igrao Livaković.

"Vojčeh je naš drugi golman. Više puta sam to ponovio. Greške se dešavaju i to je normalno. Shvatio je i on sam da nije trebalo to da radi, sebe je doveo u lošu situaciju. Primili smo gol koji smo mogli da izbjegnemo, to je fudbal. Svi pravimo greške i svi smo dio iste ekipe", jasan je bio Flik.

Na taj način je još jednom javno svima, pa i samom Livakoviću, saopštio da za njega nema mjesta u timu i da će biti treći golman. Da li će mu možda davati šansu u Kupu na mečevima protiv niželigaša i slabijih timova, ostaje da se vidi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dominik Livaković FK Barselona

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC