Barselona ispisala istoriju: Sedam utakmica, sedam pobjeda i start kakav nikada nije viđen

Barselona ne prestaje da "melje", tako da od početka sezone španski velikan prosto ne zna za poraz
Barselona je ispisala novu stranicu klupske istorije. Katalonski gigant je na Kamp Nouu savladao Rasing Santander sa čak 7:2, što je čak peti meč na kojem je ovaj tim postigao pet ili više golova... Tako je Barselona stigla do sedme pobjede u isto toliko zvaničnih utakmica na početku sezone.
Takav učinak nikada ranije nije zabilježen u istoriji kluba - Barselona je u tri navrata uspijevala da sezonu otvori sa šest uzastopnih pobjeda, ali nikada nije stigla do sedme. Prethodno joj je to polazilo za rukom u sezonama 1929/30, 1960/61 i 2018/19.
Ni ovoga puta nije bilo dileme ko će biti u centru pažnje. Rafinja je ponovo briljirao i sa tri pogotka predvodio Barselonu do ubjedljivog trijumfa, nastavljajući nestvarnu seriju od početka sezone. Brazilac je prije ovog meča na prvih pet utakmica već postigao osam golova, a sada je svoj učinak dodatno popravio het-trikom.
Sjajan meč odigrao je i Žoao Kanselo, koji je postigao dva gola, od kojih je prvi bio pravi evrogol nakon udarca sa distance i pogotka u prečku. Za domaće su se upisali još Gabrijel Žezus i Lamin Jamal, dok su gosti dva puta uspjeli da savladaju Barseloninog golmana, ali bez realne mogućnosti da ugroze pobjedu ekipe Hansija Flika.
Sedam utakmica, sedam pobjeda i čak 7:2 protiv Rasinga za potvrdu istorijskog starta - Barselona je već na početku nove sezone pokazala da bi ovo mogla da bude jedna od njenih najuzbudljivijih godina.