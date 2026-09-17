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Barselona ispisala istoriju: Sedam utakmica, sedam pobjeda i start kakav nikada nije viđen

Barselona ispisala istoriju: Sedam utakmica, sedam pobjeda i start kakav nikada nije viđen

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Barselona ne prestaje da "melje", tako da od početka sezone španski velikan prosto ne zna za poraz

Barselona upisala sedmu uzastopnu pobjedu Izvor: Lluis GENE / AFP / Profimedia

Barselona je ispisala novu stranicu klupske istorije. Katalonski gigant je na Kamp Nouu savladao Rasing Santander sa čak 7:2, što je čak peti meč na kojem je ovaj tim postigao pet ili više golova... Tako je Barselona stigla do sedme pobjede u isto toliko zvaničnih utakmica na početku sezone.

Takav učinak nikada ranije nije zabilježen u istoriji kluba - Barselona je u tri navrata uspijevala da sezonu otvori sa šest uzastopnih pobjeda, ali nikada nije stigla do sedme. Prethodno joj je to polazilo za rukom u sezonama 1929/30, 1960/61 i 2018/19.

Ni ovoga puta nije bilo dileme ko će biti u centru pažnje. Rafinja je ponovo briljirao i sa tri pogotka predvodio Barselonu do ubjedljivog trijumfa, nastavljajući nestvarnu seriju od početka sezone. Brazilac je prije ovog meča na prvih pet utakmica već postigao osam golova, a sada je svoj učinak dodatno popravio het-trikom.

Sjajan meč odigrao je i Žoao Kanselo, koji je postigao dva gola, od kojih je prvi bio pravi evrogol nakon udarca sa distance i pogotka u prečku. Za domaće su se upisali još Gabrijel Žezus i Lamin Jamal, dok su gosti dva puta uspjeli da savladaju Barseloninog golmana, ali bez realne mogućnosti da ugroze pobjedu ekipe Hansija Flika.

Sedam utakmica, sedam pobjeda i čak 7:2 protiv Rasinga za potvrdu istorijskog starta - Barselona je već na početku nove sezone pokazala da bi ovo mogla da bude jedna od njenih najuzbudljivijih godina.

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Tagovi

FK Barselona Rasing Santander Primera

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