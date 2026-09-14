Lamin Jamal: "Dajte mi Zlatnu loptu, od Pelea ovakvog nije bilo"

Lamin Jamal bez lažne skromnosti rekao da bi trebalo da dobije Zlatnu loptu i da se još od Pelea nije pojavio igrač koji je ostvario toliko stvari kao on u ranoj mladosti.

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Ako se pita Lamin Jamal (19), Zlatna lopta bi trebalo da bude upravo njemu uručena u Londonu. Ako ne njemu, onda Kilijanu Mbapeu (27). To je rekao u razgovoru za "Movistar+", koji je vodio sa velikanom Reala i svjetskog fudbala, Horheom Valdanom (70).

"Kome bih dao Zlatnu loptu? Najboljem na svijetu. Kome će je oni dati? To je već tema za dugačak razgovor", nasmijao se Jamal, podrazumijevajući da je "Broj 1".

"Mislim da smo Mbape i ja najbolji na svijetu i da sam ove godine ipak za zaslužio Zlatnu loptu, zbog svega što sam osvojio. Iz mog ugla, Mbape i ja smo dvojica najboljih na svijetu i to je veoma jasno što se mene tiče. Svako ko gleda fudbal", objasnio je napadač Barselone.

"Mogao sam bolje na SP, ali ljudi nisu vidjeli sve"

Ceremonija dodjele Zlatne lopte biće održana krajem oktobra u Engleskoj, a pretpostavka je da su u najužem krugu favorita upravo Jamal, Mbape, Rodri - bivši osvajač, ali i aktuelni prvak Evrope i svijeta zajedno sa Jamalom. Španska titula iz Amerike mogla bi da "pogura" u izboru i heroja finala Ferana Toresa, a tu je i Usman Dembele, aktuelni vlasnik Zlatne lopte i novi-stari šampion Evrope sa Pari Sen Žermenom.

Govorio je Jamal i svom nastupu na Svjetskom prvenstvu i priznao je da nije do kraja zadovoljan. Nastupio je u svih osam mečeva Španije i postigao jedan gol uz jednu asistenciju. I sam je očekivao više, mada naglašava da je uradio mnoge stvari koje se nisu vidjele u statistici i u TV prenosu.

"Istina je da sam imao povredu, ali to nema nikakve veze. Uradio sam mnogo stvari koje ljudi nisu vidjeli, a za trenera je nevjerovatno važno kada ima nekoga ko na sebe navuče trojicu igrača. Nisam bio zadovoljan svojim nastupom jer sam smatrao da sam mogao više. Pomogao sam ekipi, ali jedva čekam sledeće Svjetsko prvenstvo", kazao je Jamal.

"Mesi, Ronaldo, Pele... stavite me uz koga god"

Govorio je Lamin Jamal i o svojim dostignućima i svemu što je ostvario sa samo 19. Podsjetimo, trostruki je šampion Španije sa Barselonom, šampion Evrope i svijeta sa reprezentacijom, drugoplasirani u izboru za Zlatnu loptu prošle godine, kao i u izboru FIFA za igrača godine...

Bez previše ustezanja sebe stavlja uz rame velikanima od Pelija do Mesija, preko Maradone i Kristijana. I naglašava da mu neće dosaditi, kao i da se neće opustiti.

"U fudbalu je bilo velikih zvijezda i istorijski značajnih igrača poput Mesija, Kristijana, Maradone... Nikada neko tako rano nije osvojio toliko toga. Postoji Peleov primjer, ali u skorije vrijeme to se nije dogodilo. Ljudi misle da ću se opustiti zato što sam osvajao trofeje, ali znam da imam još hiljadu stvari koje moram da uradim da bih ostao upisan u istoriju fudbala", rekao je Jamal.

Lamin uhvatio snažan zalet u novu sezonu

Povreda zadnje lože je davno ostala iza Jamala, kao i Svjetsko prvenstvo, od kojeg se odmarao u Kolumbiji noseći dres tamošnje reprezentacije. Ovog ljeta već je postigao sedam golova u pet odigranih utakmica, a pravi uragan tek slijedi.

Poslije mirnih nastupa u prva dva kola, Jamal je od kraja avgusta krenuo snažno i postizao po dva gola u tri uzastopna kola Primere - protiv Rajo Valjekana (5:2), Valensije (5:0) i Levantea (4:2). Uz to je bio strijelac i u Ligi šampiona protiv Fejenorda (5:1), mada bi trebalo ipak naglasiti da je najljepši potez tog meča izveo Rafinja - i to baš na Jamalovu asistenciju.

Uživanje je gledati Flikovu Barselonu. Uživanje je gledati Jamala.

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