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Lamin Jamal obukao dres tuđe reprezentacije: Kada je zapjevao njenu himnu, nastao je delirijum

Lamin Jamal obukao dres tuđe reprezentacije: Kada je zapjevao njenu himnu, nastao je delirijum

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Lamin Jamal obukao je dres Kolumbije i izazvao delirijum u Medeljinu, čak je zapjevao i himnu tamošnje reprezentacije.

Lamin Jamal u dresu Kolumbije Izvor: Instagram/mohamedel_ab

Najveća zvijezda Španije Lamin Jamal uživa na godišnjem odmoru u Kolumbiji, gdje "puni baterije" poslije osvajanja Svjetskog prvenstva sa Španijom prije manje od mjesec dana.

Superstar španskog fudbala trenutno je u Medeljinu, na sjeverozapadu Kolumbije, a prethodnih dana bio je i na kolumbijskoj obali karipskog mora i uživao u gradu Kartaheni, sunčajući se daleko od Barselone i doma.

U Medeljinu je nastao delirijum kada je Jamal obukao dres kolumbijske reprezentacije i sa zadovoljstvom pozirao u njemu. Štaviše, pridružio se kolumbijskom pjevaču Rajanu Kastru na jednom nastupu i zapjevao pjesmu "Ritam koji nas ujedinjuje", što je bila nezvanična himna kolumbijskih navijača na prethodnim fudbalskim turnirima.

Učinio je sve Jamal da oduševi domaću publiku i ona je na njegove gestove padala u trans, pogledajte:

Do kada je Jamal na odmoru?

Krilni napadač Barselone igrao je u svakom od sedam mečeva Španije na Svjetskom prvenstvu, iako je stigao "rovit" na Mundijal u Americi. Ovog ljeta zato je dobio produženi odmor i propustio je kompletne pripreme ekipe Hansija Flika u Engleskoj, gdje je Barsa boravila do 3. avgusta.

Očekuje se da Jamal bude u timu Barse na vrijeme za tradicionalni pripremni meč "Trofej Đoan Gamper", koja bi trebalo da bude odigrana 19. avgusta protiv egipatskog Al-Ahlija. 

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Tagovi

Lamin Jamal Kolumbija fudbal

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