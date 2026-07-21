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Lamin Jamal usred proslave najavio tuču saigrača i najprljavijeg igrača Mundijala

Lamin Jamal usred proslave najavio tuču saigrača i najprljavijeg igrača Mundijala

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Lamin Jamal je usred proslave titule svjetskog prvaka dobio i jedan transparent na kartonu od navijača na kom se najavljuje tuča između Gavija i Paredesa.

lamin jamal transparent tuca gavija i paredesa Izvor: Printscreen/X/MundoDeportivo

Španija je postala prvak svijeta u fudbalu. U finalu je poslije produžetaka pobijedila Argentinu (1:0) golom Ferana Toresa. Po povratku kući je uslijedio doček, parada na ulicama Madrida i proslava nevjerovatnog uspjeha. Tu se našao i jedan transparent koji je privukao veliku pažnju.

Dok je autobus sa fudbalerima išao ulicom jedan od navijača im je dodao transparent tačnije karton na kom je pisalo "Događaj godine - Gavi protiv Paredesa". To su vidjeli i igrači, pa je prva zvijezda tima Lamin Jamal uzeo transparent u ruke i potrudio se da i kamere to vide.

Podsjećanja radi, po završetku utakmice je argentinski fudbaler Leandro Paredes bio žestoko bijesan zbog poraza da je krenuo da nasrće na protivničke igrače. Udario je Gavija, bacio ga na zemlju i zbog toga mu prijeti drakonska kazna. Pravo je čudo i kako mu Slavko Vinčić nije dao crveni karton tokom utakmice zbog nekih nesportskih poteza i grubih faulova.

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00:59
Haos posle meča Argentine i Engleske
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

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Lamin Jamal Mundijal 2026

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