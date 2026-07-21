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Vinisijus poslije Mundijala išao na operaciju lica?

Vinisijus poslije Mundijala išao na operaciju lica?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Vinisijus žunior išao je u Brazilu navodno na operaciju brade i sada su se pojavile prve fotografije i snimci poslije toga.

vinisijus zunior isao na operaciju isplivale slike Izvor: Guillermo Martinez/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia /Printscreen/X/TheTouchline

Vinisijus žunior je po završetku Mundijala odlučio da se vrati u Brazil i tamo je išao na operaciju. Radio je nešto što se zove "harmonizacija lica". U pitanju je operacija koja se radi u estetskoj medicini i hirurgiji. Brazilski fudbaler je radio na svojoj vilici.

Na društvenim mrežama su se već pojavile prve fotografije i snimci Vinisijusa poslije operacije i privukli su veliku pažnju. Mnogi već prave poređenja sa tim kako je izgledao prije operacije i sada. I, kao što to obično biva komentari su oprečni.

Nekima se dopada i smatraju da je dobra stvar što je to uradio, mada ima i dosta onih koji smatraju baš suprotno. Da je operacija bila nepotrebna da je "upropastio sebe", da nije trebalo to da radi i slično...

Jedan od prvih snimaka bio je sa jednim navijačem dok je potpisivao dres madridskog Reala.

Šta je tačno "harmonizacija lica"?

U estetskoj hirurgiji se koristi taj izraz "harmonizacija lica" za neinvazivnu ili hiruršku proceduru u kojoj se uspostavlja prirodni balans i simetrija crta lica. Vinisijus je radio neinvazivnu.

To podrazumijeva ubrizgavanje hijaluronskih filera i botoksa u cilju podizanja i konturisanja regije poput jagodice, vilice, brade i usana. U Beogradu se cijene ove intervencije kreću između 150 i 250 evra po mililitru.

BONUS VIDEO:

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00:12
Prekid u Lisabonu – Vinisijusa svi vređaju
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

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Vinisijus Žunior Mundijal 2026

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