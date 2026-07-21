Donald Tramp želi da SAD ponovo bude organizator Svjetskog prvenstva: "Čuješ li me Đani?"

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zadovoljan je održanim Mundijalom toliko da je svojevoljno već najavio novi, u svojoj zemlji

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Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp želi da njegova zemlja ponovo bude domaćin Svjetskog prvenstva i to što je moguće prije. Iako je Mundijal 2026. tek završen, a naredna dva izdanja već imaju poznate domaćine, Tramp smatra da je uspjeh ovogodišnjeg turnira dovoljan razlog za novi pokušaj.

Tramp je u razgovoru za "Foks Sports" sa novinarkom Dženi Taft, uoči finala između Španije i Argentine, govorio o utiscima nakon turnira koji su zajednički organizovali SAD, Kanada i Meksiko. Predsjednik Amerike istakao je da je takmičenje premašilo očekivanja i da su milioni ljudi posjetili utakmice širom tri države.

Kako je otkrio, čak je i predsjedniku FIFA Đaniju Infantinu ranije priznao da nije bio potpuno siguran kako će Svjetsko prvenstvo biti prihvaćeno u SAD. Međutim, reakcije navijača i velika posećenost promijenile su njegov stav. "Rekao sam Đaniju da imam sjajnu ideju. Morate da napravite da budu dvije zemlje domaćini. Najavite nas ponovo za sljedeći put, a poslije toga neku drugu zemlju, tako ćete smanjiti bijes i iznenađenje", rekao je Tramp.

Predsjednik SAD potom je dodao:

"Na osnovu brojeva, ponovo ćemo odmah tražiti organizaciju. Ali rekao sam da, kako bi se izbjegao šok, možete najaviti nas, pa onda sljedeći put nekog drugog, pa još nekog. Ali moramo ovo ponovo da uradimo i moramo dok sam ja ovdje. Čuješ li me, Đani?"

Ipak, ukoliko je Tramp mislio na to da se Svjetsko prvenstvo ponovo održi u Americi dok je on predsjednik, ta opcija nije realna. Njegov mandat traje do 2028. godine, dok će Mundijal 2030. organizovati Maroko, Španija i Portugal i za tad je već najaljena "revolucija" sa 64 ekipe, a četiri godine kasnije domaćin će biti Saudijska Arabija. Najranija prilika za novi turnir u SAD bila bi 2038, kada bi prema trenutnom principu rotacije Sjeverna Amerika i Okeanija mogle da konkurišu za domaćinstvo.

Tramp je posljednjih godina postao veoma prisutan u fudbalskim krugovima i odnosima sa FIFA. Još od odluke iz 2018. da SAD, zajedno sa Kanadom i Meksikom, organizuju Mundijal 2026, izgradio je blizak odnos sa Infantinom. Predsjednik FIFA čak mu je u decembru uručio nagradu za mir, što je izazvalo brojne polemike.

Američki predsjednik našao se u centru pažnje i tokom rasprave oko suspenzije reprezentativca SAD Folrina Baloguna, kada je pokušao da utiče na odluku o njegovoj kazni od jedne utakmice.

Tramp je bio prisutan i na finalu Mundijala, gdje je Španija savladala Argentinu. Na terenu je učestvovao u ceremoniji dodjele medalja i pehara, a pažnju je privukao trenutak kada je ostao na bini dok su fudbaleri "Crvene furije" slavili osvajanje titule.

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