Jamal je poznat, ali njegov mali brat je zvijezda: Trogodišnji Kejne ukrao šou na finalu Mundijala (VIDEO)

Mlađi brat Lamina Jamala postao je prava internet senzacija. Kejne je osvojio milione korisnika društvenih mreža svojim simpatičnim reakcijama i spontanim ponašanjem.

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Dok Lamin Jamal iz utakmice u utakmicu potvrđuje da je jedan od najvećih fudbalskih talenata današnjice, pažnju javnosti posljednjih dana privukao je još jedan član njegove porodice - njegov mlađi brat Kejne.

Iako ima svega nekoliko godina, Kejne je postao prava zvijezda društvenih mreža zahvaljujući snimcima na kojima navija za starijeg brata, proslavlja njegove uspjehe i spontano reaguje tokom javnih događaja.

Posebnu pažnju privukao je tokom proslave nakon finala Svjetskog prvenstva, gdje su kamere više puta zabilježile njegove simpatične reakcije, ples, trčanje po terenu i druženje sa fudbalerima. Mnogi korisnici društvenih mreža komentarisali su da je "ukrao šou" i zasjenio mnoge odrasle zvijezde.

Video-snimci Kejnea ubrzo su postali viralni na platformama TikTok, Instagram i X, gdje se dijele uz hiljade komentara. Brojni navijači pišu da dječak svojom harizmom i iskrenim emocijama osvaja ljude jednako lako kao što njegov brat osvaja protivničke odbrane.

Kejne se i ranije pojavljivao uz Lamina Jamala na fotografijama i porodičnim slavljima, ali je tek posljednjih dana postao globalno prepoznatljivo lice među ljubiteljima fudbala.

Lamin Jamal nikada nije krio koliko mu porodica znači. Nakon velikih pobjeda često vrijeme provodi upravo sa najbližima, a mlađi brat redovno je dio tih trenutaka, zbog čega ga navijači sve češće nazivaju "najmlađim članom Laminovog tima".

Iako je pažnju javnosti stekao sasvim spontano, čini se da je Kejne već osvojio simpatije miliona ljudi širom svijeta. Njegovi snimci i dalje se velikom brzinom šire društvenim mrežama, a mnogi poručuju da je upravo on jedno od najljepših otkrića ovogodišnjeg fudbalskog ljeta.