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Dejan Zukić: "Vojvodina je, kao ekipa, broj jedan u Srbiji"

Dejan Zukić: "Vojvodina je, kao ekipa, broj jedan u Srbiji"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Dejan Zukić ističe da je Vojvodina trenutno najbolja ekipa u Srbiji, nakon pobjede nad Partizanom. Njihov cilj je izazvati Crvenu zvezdu.

Dejan Zukić ističe da je Vojvodina trenutno najbolja ekipa u Srbiji Izvor: MN PRESS

Vojvodina igra odlično ove sezone i pobjedom nad Partizanom (3:2) pokazala je da je ove sezone najozbiljniji izazivač Crvenoj zvezdi, koja godinama unazad dominira srpskim fudbalom. Vojvodina je prošle sezone bila drugoplasirana i igrala je ponovo u finalu Kupa Srbije, a onda je ovog ljeta odlučila da dovede još zvučnija imena kako bi izašla na crtu Zvezdi, tako da je jedan od najupečatljivijih poteza bio povratak kapitena - Dejana Zukića.

"Ja sam Vošino dijete, ne postoji srećniji igrač od mene kad se pobijedi, pogotovo kada se igra taj derbi protiv Zvezde i Partizana, koji su nam ljuti rivali. Taj osjećaj, ne sjećam se sada dok ne pogledam snimak, kako sam proslavio i kakve su me emocije obuzele, ali najbitnije je da smo donijeli tri boda u Novi Sad", rekao je Zukić za "Telegraf".

"Vojvodina najbolja ekipa u Srbiji"

Istakao je Zukić da ne bi imao ništa protiv toga da čitavu karijeru odigra u Vojvodini jer u njoj uživa, a zahvalan je i zbog toga što ga je ona "naučila da bude čovjek". Zato i nikada nije razmišljao da ode u tabor vječitih rivala.

"Ne, tu nema razmatranja, jer ja sam Vošino dijete i ne postoji šansa da odem u Crvenu zvezdu ili Partizan", rekao je Zukić i potom objasnio da to ne dolazi u obzir: "Ne zato što imam nešto protiv, nego sam jednostavno takav, tako sam naučen i ne bih to nikad sebi dozvolio."

Izvor: MN PRESS

Po njegovom mišljenju, kao ekipa - niko nije bolji od Vojvodine u ovom trenutku u Srbiji i to žele da iskoriste u Novom Sadu.

"Ne mislim da je kvalitetnija individualno. To su nijanse u pitanju, neko je bolji u ovome, neko je bolji u završnici, neko je bolji u defanzivi. Ali ja mislim da smo sad, kao tim, kao ekipa, broj jedan u Srbiji u našoj ligi", zaključio je Zukić.

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Tagovi

FK Vojvodina Dejan Zukić

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