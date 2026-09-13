logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Doći će i kraj podršci navijača, nikad u istoriji nije ovako bilo": Saša Ilić svjestan situacije u Partizanu

"Doći će i kraj podršci navijača, nikad u istoriji nije ovako bilo": Saša Ilić svjestan situacije u Partizanu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Saša Ilić je svjestan težine situacije u kojoj se nalazi Partizan i da će podrška u nekom momentu vjerovatno da prestane.

Saša Ilić poslije poraza od Vojvodine podrška navijača će prestati Izvor: YouTube/ FK Partizan Beograd

Partizan nastavlja da niže loše rezultate i poraze. Nalazi se na samom dnu u Superligi i ne nazire se kraj. Izgubio je od Vojvodine u derbiju kola u Humskoj (3:2) i produbio krizu. Saša Ilić je odgovarao na pitanja medija poslije meča.

"Čestitam Vojvodini na pobjedi, igrala je agresivnije od nas, većinu dugih lopti su dobili. Dva gola smo primili iz skoka. Generalno, morali smo mnogo agresivnije da uđemo u meč i mnogo borbenije. Kad primiš dva gola u prvom poluvremenu teško je vratiti se. Imali smo period u drugom dijelu gdje smo napadali. Oni su promašili neke šanse, čestitam im", počeo je Ilić.

Analizirao je greške u igri koje je primijetio i šta sve nije funkcionisalo.

"Prvo poluvrijeme nismo imali kontrolu u veznom redu, neke šanse koje smo imali su bile iz zadržavanja Žea. Onda primamo gol iz prekida, duga lopta, ne zatvorimo prostor kada nas nadskoče. Teško je. U drugom dijelu sa nekim izmjenama i momci koji su ušli pri kraju prvog dijela su donijeli energiju, nije bilo dovoljno."

Zna i on da njegova ekipa može i mora mnogo bolje, ali to ne prikazuje u posljednje vrijeme.

"Tačno je. Može bolje. Sigurno može bolje. Ekipa Partizana koja svaki meč prima gol, to nije normalno. Dešava se i to je to."

"Doći će i kraj podršci navijača"

Meč 9. kola superlige Srbije između Partizana i Vojvodine.
Izvor: YouTube/Arena sport TV

Na tribinama u Humskoj bilo je oko 10.000 navijača, na kraju su pružili podršku i igračima i treneru, ali je legendarni igrač svjestan da to neće dugo trajati ako se ovako nastavi.

"Ne znam, doći će i tome kraj vjerovatno. Hvala im na tome. I na podršci ekipi i kasnije meni. Sigurno težak period iza nas, na tabeli smo tu gdje smo, to se skoro nikad u istoriji Partizana nije desilo. Tako je kako je", kazao je Ilić.

Uslijedila je konstatacija novinara da djeluje rezignirano.

"Ne, normalno", zaključio je Saša Ilić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan fudbal Superliga Srbije treneri Saša Ilić FK Vojvodina

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC