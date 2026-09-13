"Doći će i kraj podršci navijača, nikad u istoriji nije ovako bilo": Saša Ilić svjestan situacije u Partizanu

Saša Ilić je svjestan težine situacije u kojoj se nalazi Partizan i da će podrška u nekom momentu vjerovatno da prestane.

Izvor: YouTube/ FK Partizan Beograd

Partizan nastavlja da niže loše rezultate i poraze. Nalazi se na samom dnu u Superligi i ne nazire se kraj. Izgubio je od Vojvodine u derbiju kola u Humskoj (3:2) i produbio krizu. Saša Ilić je odgovarao na pitanja medija poslije meča.

"Čestitam Vojvodini na pobjedi, igrala je agresivnije od nas, većinu dugih lopti su dobili. Dva gola smo primili iz skoka. Generalno, morali smo mnogo agresivnije da uđemo u meč i mnogo borbenije. Kad primiš dva gola u prvom poluvremenu teško je vratiti se. Imali smo period u drugom dijelu gdje smo napadali. Oni su promašili neke šanse, čestitam im", počeo je Ilić.

Analizirao je greške u igri koje je primijetio i šta sve nije funkcionisalo.

"Prvo poluvrijeme nismo imali kontrolu u veznom redu, neke šanse koje smo imali su bile iz zadržavanja Žea. Onda primamo gol iz prekida, duga lopta, ne zatvorimo prostor kada nas nadskoče. Teško je. U drugom dijelu sa nekim izmjenama i momci koji su ušli pri kraju prvog dijela su donijeli energiju, nije bilo dovoljno."

Zna i on da njegova ekipa može i mora mnogo bolje, ali to ne prikazuje u posljednje vrijeme.

"Tačno je. Može bolje. Sigurno može bolje. Ekipa Partizana koja svaki meč prima gol, to nije normalno. Dešava se i to je to."

"Doći će i kraj podršci navijača"

Meč 9. kola superlige Srbije između Partizana i Vojvodine. Izvor: YouTube/Arena sport TV

Na tribinama u Humskoj bilo je oko 10.000 navijača, na kraju su pružili podršku i igračima i treneru, ali je legendarni igrač svjestan da to neće dugo trajati ako se ovako nastavi.

"Ne znam, doći će i tome kraj vjerovatno. Hvala im na tome. I na podršci ekipi i kasnije meni. Sigurno težak period iza nas, na tabeli smo tu gdje smo, to se skoro nikad u istoriji Partizana nije desilo. Tako je kako je", kazao je Ilić.

Uslijedila je konstatacija novinara da djeluje rezignirano.

"Ne, normalno", zaključio je Saša Ilić.

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