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Saša Ilić poslije poraza: "Nema tu šta mnogo da se priča"

Saša Ilić poslije poraza: "Nema tu šta mnogo da se priča"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nakon još jednog poraza Partizana u Superligi Saša Ilić je istakao da je Vojvodina došla do pobjede uz veću agresivnost na stadionu "JNA".

Saša Ilić poslije poraza od Vojvodine Izvor: Arena Sport/ Printscreen

Fudbaleri Partizana su nakon poraza od Crvene zvezde u 180. vječitom derbiju poraženi i u meču sa Vojvodinom na svom terenu 3:2 (2:0) i tako su ostali na pretposljednjem mestu na tabeli. Nakon utakmice šef struke crno-bijelih Saša Ilić je istakao da je presudila agresivnost.

"Prvo čestitam Vojvodini na pobjedi. Drugo veća agresivnost kod njih, mnogo smo izgubili dugih lopti i drugih lopti. To je presudilo danas", rekao je za "Arenu sport" šef struke crno-bijelih.

Nakon dvije prinudne izmjene i mnogo problema, da li ipak može nečim da bude zadovoljan trener nakon novog poraza Partizana. 

"Nema šta, kada se izgubi nema tu šta mnogo da se priča. Mi smo imali dvije prinudne izmjene na kraju prvog poluvremena zbog dvije povrede skočnog zgloba. Ali u svakom slučaju mislim da su igrači Vojvodine bili agresivniji od nas i da je to presudilo", završio je on.

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Tagovi

FK Partizan fudbal FK Vojvodina Superliga Srbije Saša Ilić treneri

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