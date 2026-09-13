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Humska zanijemila zbog Milana Kolarevića: Evo kako je Vojvodina povela protiv Partizana!

Humska zanijemila zbog Milana Kolarevića: Evo kako je Vojvodina povela protiv Partizana!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Talentovani Milan Kolarević postigao dva gola u Humskoj, a njegov prvi pogodak na meču Partizana i Vojvodine desio se uz čudan splet okolnosti pred golom.

Milan Kolarević gol na utakmici Partizan Vojvodina Izvor: MN PRESS

Derbi 9. kola Superlige Srbije nije počeo kako su se nadali navijači Partizana, jer je njihov tim u prvom dijelu meča primio dva pogotka. Oba puta strijelac je bio talentovani Milan Kolarević, a posebno zanimljiv je njegov prvi pogodak na ovom meču - jer je do njega došlo slučajno.

Nakon kombinacije poslije kornera, Kolarević je dobio priliku da se primakne i namjesti za udarac. On nije bio sjajan i veliko je pitanje da li bi gol bio postignut da je lopta nastavila svojom putanjom. Kolarević je gađao dalji ugao, ali je lopta na svom putu ka mreži pogodila Sidnija Limu, od brazilskog defanzivca potpuno promijenila kretnju i završila u bližem uglu.

Nemoćni Miloš Krunić samo je pogledom ispratio kako lopta ulazi u mrežu, za prvi gol Novosađana na ovom meču. Pogledajte pogodak Milana Kolarevića zbog kojeg je Partizan vrlo rano došao u nepovoljnu poziciju na derbiju 9. kola Superlige Srbije:

Prvi gol na meču Partizana i Vojvodine.
Izvor: YouTube/Arena sport TV

Isti fudbaler je kasnije postigao i drugi gol na meču, što je dodatno otežalo posao timu Saše Ilića. Partizan je prije utakmice protiv Vojvodine već imao četiri upisana poraza u domaćem prvenstvu, na samo sedam odigranih mečeva. Veoma teška situacija za tim koji je ove sezone bio mnogo bolji u Evropi, ali nije mogao da obezbijedi grupnu fazu.

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Tagovi

Superliga Srbije fudbal FK Partizan FK Vojvodina Milan Kolarević

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