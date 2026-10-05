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Partizan nastavio trijumfalni niz: Mega lak zalogaj na startu ABA lige, Tompson zablistao

Partizan nastavio trijumfalni niz: Mega lak zalogaj na startu ABA lige, Tompson zablistao

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Košarkaši Partizana rutinski prebrodili prvu prepreku u regionalnom takmičenju.

ABA liga Partizan pobijedio Megu Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Košarkaši Partizana nastavili su trijumfalni niz, pošto su nakon tri pobjede u Evroligi slavili i na startu ABA lige. Crno-bijeli su rutinski slavili protiv Mege u prvom kolu regionalnog takmičenja (83:59), u meču koji je odigran u Pioniru bez prisustva navijača.

Izabranici Vuleta Avdalovića su bili konkurentni samo tokom prvog poluvremena, nisu znali da iskoriste šanse koje su im se ukazale, pa su košarkaši Partizana zabilježili rutinsku pobjedu.

Ključna je bila treća dionica koju su domaći dobili sa ubjedljivih 21:12. Nije Đoan Penjaroja bio zadovoljan svim segmentima igre, bilo je dosta uspona i padova, izgubljenih lopti, ali košarkaši Mege nisu to znali da kazne.

Na stranu što nisu imali doboljno iskustva, ali su se tokom treće dionice ispromašivali sa svih pozicija i dozvolili Partizanu da se odlijepi na ogromnih +20, poslije čega povratka nije bilo...

Najbolji igrač Partizana Karlik Džouns nije bio u glavnoj ulozi u ovom duelu, ali ga je zamijenio sjajni Itan Tompson koji je postigao čak šest trojki i završio meč kao najefikasniji sa 21 poenom.

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Tagovi

ABA liga košarka KK Partizan KK Mega

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