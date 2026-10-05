Srpski klubovi su prema saznanju španske "Marke" jako blizu dobijanja dugoročnih licenci u Evroligi.

Izvor: MN PRESS

Nakon što su izraelski mediji najavili da će Evroliga na sastanku koji će se desiti na jezeru Komo u utorak dati dugoročne licence Dubaiju, Valensiji i Parizu, sada se o tome oglasila i španska "Marka".

Španci su objavili da će na sastanku na jezeru Komo Evroliga potvrditi da će sadašnjih 13 vlasnika postati i "franšize" u novom sistemu Evrolige, a odlučivaće se i o potencijalnoj saradnji sa NBA ligom.

Na sastanku će biti predstavnici Reala, Barselone, Baskonije, Panatinaikosa, Olimpijakosa, Anadolu Efesa, Fenerbahčea, Olimpije iz Milana, Makabija, Žalgirisa, Bajerna, Asvela, ali i CSKA iz Moskve koji je i dalje van Evrolige.

Najviše 8 licenci, a kako stoji Srbija?

Vidi opis Španska Marka: "Zvezda i Partizan imaju najveće šanse da dobiju dugoročne licence Evrolige" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Najavljeno je da ima 13 kandidata za stalno mjesto u Evroligi, a da među tim kandidatima stoje i Crvena zvezda i Partizan. Navodno je Evroliga spremna da podijeli najviše osam stalnih mjesta.

Osim srpskih klubova za status franšize su se prijavili Valensija, Virtus, Pariz, Hapoel Tel Aviv, PAOK, Napoli, Dubai, London Lajonsi i Maksima Roma, kao i Aris i Hapoel iz Jerusalima. Glavni faktori kod odlučivanja ko će dobiti dugogodišnju licencu biće finansijska situacija, stabilnost, kredibilitet, medijska slika, potencijal i naravno sportski uspjeh. Naravno, svako mjesto će morati "masno" da se plati. Neće moći naravno da se dobije licenca za svakoga, ali evo šta se kaže za srpske klubove.

Zvezda i Partizan jako blizu?

Vidi opis Španska Marka: "Zvezda i Partizan imaju najveće šanse da dobiju dugoročne licence Evrolige" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

"Ovo su vjerovatno dva kandidata sa najvećim šansama da dobiju zeleno svjetlo. Razlog nije samo sportski. Oba kluba dolaze sa ogromnog beogradskog tržišta, imaju jednu od najbrojnijih navijačkih baza i pružaju jednu od najboljih atmosfera u takmičenju, dok ih Evroliga već godinama vidi kao strateški važne projekte. Uz to, oba kluba imaju zagarantovano učešće do sezone 2027/28, zahvaljujući aktuelnim trogodišnjim licencama", navodi se u tekstu "Marke".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!