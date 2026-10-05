Srpski klubovi su prema saznanju španske "Marke" jako blizu dobijanja dugoročnih licenci u Evroligi.
Nakon što su izraelski mediji najavili da će Evroliga na sastanku koji će se desiti na jezeru Komo u utorak dati dugoročne licence Dubaiju, Valensiji i Parizu, sada se o tome oglasila i španska "Marka".
Španci su objavili da će na sastanku na jezeru Komo Evroliga potvrditi da će sadašnjih 13 vlasnika postati i "franšize" u novom sistemu Evrolige, a odlučivaće se i o potencijalnoj saradnji sa NBA ligom.
Na sastanku će biti predstavnici Reala, Barselone, Baskonije, Panatinaikosa, Olimpijakosa, Anadolu Efesa, Fenerbahčea, Olimpije iz Milana, Makabija, Žalgirisa, Bajerna, Asvela, ali i CSKA iz Moskve koji je i dalje van Evrolige.
Najviše 8 licenci, a kako stoji Srbija?
Španska Marka: "Zvezda i Partizan imaju najveće šanse da dobiju dugoročne licence Evrolige"
Najavljeno je da ima 13 kandidata za stalno mjesto u Evroligi, a da među tim kandidatima stoje i Crvena zvezda i Partizan. Navodno je Evroliga spremna da podijeli najviše osam stalnih mjesta.
Osim srpskih klubova za status franšize su se prijavili Valensija, Virtus, Pariz, Hapoel Tel Aviv, PAOK, Napoli, Dubai, London Lajonsi i Maksima Roma, kao i Aris i Hapoel iz Jerusalima. Glavni faktori kod odlučivanja ko će dobiti dugogodišnju licencu biće finansijska situacija, stabilnost, kredibilitet, medijska slika, potencijal i naravno sportski uspjeh. Naravno, svako mjesto će morati "masno" da se plati. Neće moći naravno da se dobije licenca za svakoga, ali evo šta se kaže za srpske klubove.
Zvezda i Partizan jako blizu?
Španska Marka: "Zvezda i Partizan imaju najveće šanse da dobiju dugoročne licence Evrolige"
"Ovo su vjerovatno dva kandidata sa najvećim šansama da dobiju zeleno svjetlo. Razlog nije samo sportski. Oba kluba dolaze sa ogromnog beogradskog tržišta, imaju jednu od najbrojnijih navijačkih baza i pružaju jednu od najboljih atmosfera u takmičenju, dok ih Evroliga već godinama vidi kao strateški važne projekte. Uz to, oba kluba imaju zagarantovano učešće do sezone 2027/28, zahvaljujući aktuelnim trogodišnjim licencama", navodi se u tekstu "Marke".
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