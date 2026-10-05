Partizan uputio apel navijačima: "Ne dozvolite više da budete uskraćeni da nas bodrite"

KK Partizan se oglasio i uputio apel navijačima za predstojeće utakmice i upozorio na potencijalne probleme.

Izvor: MN PRESS

Partizan je novu sezonu počeo savršeno i upisao tri pobjede u isto toliko mečeva u Evroligi. Prvu utakmicu u novoj sezoni ABA lige odigraće večeras u Pioniru protiv Mege (18.30 časova) i to pred praznim tribinama. Zbog kazne i incidenata sa finalne serije regionalne lige od prošle sezone je klub kažnjen i hala će biti prazna.

Zbog svega toga se klub oglasio na društvenim mrežama i uputio apel navijačima za predstojeće mečeve. Mole ih da navijaju fer i sportski i da ne rizikuju nove kazne.

"Navijači Partizana, vaša podrška je jedan od najvažnijih faktora u borbi našeg tima za svaku pobjedu! Budite pametni, u narednim mečevima navijajte u skladu sa pravilima takmičenja! Ne ubacujte ništa na teren, ne blokirajte prolaze, navijajte sportski! Ne dozvolite da ponovo zbog suspenzija budete uskraćeni za priliku da bodrite crno-bijele. Ne dozvolite da ponovo budemo bez vaše pomoći. Vidimo se uskoro u dvorani", poručili su iz Partizana.

"Čeka nas specifična ekipa"

Uoči utakmice protiv Mege kratku izjavu i očekivanja iznio je trener Partizana Đoan Penjaroja.

"Imali smo dan odmora u subotu, trenirali smo u nedjelju i spremamo se za početak ABA lige. Mega je specifična ekipa sa talentovanim i mladim igračima, tako da smo vrijeme iskoristili da ih analiziramo. Što se nas tiče, najvažnije je da nastavimo da nadograđujemo našu igru", rekao je Penjaroja.

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Pogledajte 07:49 Ðoan Penjaroja izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)