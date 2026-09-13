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Derbi kola Superlige Srbije je u Humskoj: Partizan više nema kud, Vojvodina brani 11 bodova prednosti

Derbi kola Superlige Srbije je u Humskoj: Partizan više nema kud, Vojvodina brani 11 bodova prednosti

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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U nedjelju se igra superligaški derbi Partizana i Vojvodine, gdje crno-bijeli imaju imperativ pobjede kako bi napustili zonu ispadanja, a Novosađani da bi ostali na više nego bezbjednoj udaljenosti od domaina.

partizan vojvodina derbi kola u humskoj gdje je prenos i ko sudi Izvor: MN PRESS

Na stadionu Partizana u nedjelju u 17 časova igra se superligaški derbi crno-bijelih protiv Vojvodine. Ekipa Saše Ilića u ovom, kao i u svakom narednom meču ima imperativ pobjede jer je i dalje u zoni ispadanja, a tim Marka Savića nalazi se na prvom velikom testu od dolaska mladog trenera.

Uoči meča, Saša Ilić rekao je da je svaki meč "biti ili ne biti" za sve u Partizanu, ali je i naglasio da derbi protiv Voše ne može biti najvažnija utakmica, jer je prvenstvo dugo i tek je 13. septembar. Istovremeno, naglasio je ime najboljeg igrača Vojvodine Dejana Zukića kao njenog nesumnjivog lidera.

Partizan ima za sobom poraz u 180. "vječitom" derbiju i četiri poraza u posljednjih pet kola, dok je Vojvodina u posljednja tri kola "vezala" pobjede protiv Železničara, Čukaričkog i Zemuna i uspjela da odmakne crno-bijelima velikih 11 bodova razlike, uz odigrani meč više.

U danima pred meč, Novosađani su se rastali sa Milutinom Vidosavljevićem, jednim od važnijih igrača iz prošle sezone, a najavljujući gostovanje u Humskoj javnosti se obratio kapiten Zukić. Lider "lala" rekao je da sa saigračima hoće da se vrati u Novi Sad sa "punim" plijenom.

Na centru Pavle Ilić

Izvor: MN PRESS

Meč će suditi Pavle Ilić, pomoćnici će biti Milan Pašajlić i Uroš Radovanović, četvrti sudija Milan Stefanović, a u VAR sobi sjediće Lazar Lukić i Bojan Banović.

Trener crno-bijelih Saša Ilić u subotu je još jednom govorio o nezadovoljstvu suđenjem Nenada Minakovića u 180. vječitom derbiju i izrazio je nadu da u nedjelju u Humskoj suđenje neće biti tema.

Potencijalni sastavi

  Crno-bijeli i "lale" mogli bi da zaigraju u ovim sastavima:

  • Partizan: Krunić - Samson, Milić, Simić, Milovanović - Baba, Aleksić - Miladinović - Sek, Čumić - Že
  • Vojvodina: Rosić - Gašić, Suč, Mašović, Sukačev - Petrović, Kokanović, Zukić - Ranđelović, Veličković, Mulahusejnović

Utakmicu prenosi TV Arena sport.



Standings provided by Sofascore

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Koreografija Partizana
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

FK Partizan FK Vojvodina Superliga Srbije

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