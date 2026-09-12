Albert Rijera: "Možda publika ne ciјeni kako smo igrali, ali ne spremam ja tim za Surdulicu"

Trener Crvene zvezde Albert Rijera je pred meč sa IMT-om ponovo istakao da je zadovoljan igrom koju je vidio od svog tima u remiju sa Radnikom iz Surdulice.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde će u nedjelju od 19 časova gostovati ekipi IMT u okviru devetog kola Superlige Srbije. Uoči utakmice na pitanja medija odgovarao je šef stručnog štaba crveno-bijelih Albert Rijera. Govorio je Španac o zdravstvenom biltenu i stanju u ekipi.

"Nećemo imati na raspolaganju Kataija za sutrašnju utakmicu, pošto je prošlu utakmicu završio sa problemom sa listom. Pokušaćemo da do sutra oporavimo Arnautovića i Kostova. Kostov je na utakmici protiv Partizana dobio udarac u rebra, zbog čega nije bio na raspolaganju za utakmicu protiv Radnika. Arnautović je tokom nedjelje imao mali problem sa listom, pa takođe nije mogao da igra protiv Radnika. Nadamo se da će Kostov i Arnautović sutra moći da nam pomognu, ali Katai definitivno neće igrati. Znam da je ovo važno, jer ponekad odluka trenera zavisi od toga koliko su igrači fizički spremni. Naravno, nekad zavisi i od trenera. Kao što volim da kažem, sve zavisi od toga protiv koga igramo i kakve su nam karakteristike igrača potrebne. To je razlog zašto rotiram i doziram minutažu". počeo je Rijera.

"Bio sam u pravu za Surdulicu"

Kiksirala je Crvena zvezda u Surdulici u prošlom kolu. Odigrala je bez golova, a uprkos tome je Albert Rijera rekao da je zadovoljan nastupom svog tima. Sada je naglasio da i dalje stoji pri tome.

"Kada ne postignete gol, morate da popravite stvari u posljednjoj četvrtini terena. Kao što sam rekao odmah poslije utakmice, ponekad nakon meča imate određene emocije, a već sljedećeg dana možda malo promijenite mišljenje. Ali još jednom mogu da kažem da sam bio u pravu.U prvoj i drugoj zoni smo kontrolisali sve. Bila je to fantastična utakmica za nas bez lopte.Možda publika neće cijeniti način na koji smo igrali bez lopte protiv Radnika, ali ja to cijenim, jer ne pripremam ekipu samo za Radnik ili IMT. Pripremam je za najveće scenarije. Moramo da budemo na vrhunskom nivou u odbrani i bio sam veoma zadovoljan. Takođe, sa loptom smo u prvoj i drugoj zoni bili veoma, veoma dobri. Radili smo ono što je trebalo. Ali, naravno, fudbal se igra zbog golova. Moramo da budemo bolji u završnici. Analizirali smo i razgovarali o stvarima koje moramo da popravimo u posljednjoj četvrtini, o rotacijama naših desetki i krilnih igrača, o posljednjem pasu kako bismo imali više igrača u završnici, kao i o pozicioniranju u kaznenom prostoru i načinu na koji napadamo šesnaesterac. Nadam se da ćemo to pokazati u narednim utakmicama.

"Nakajama ima znanje"

Japanski štoper Juta Nakajama stigao je i debitovao protiv Radnika, a bio je zadovoljan viđenim sa njegove strane španski stručnjak.

"Posebno sam zadovoljan njegovim razumijevanjem igre. Nakajama ima ogromno fudbalsko znanje. Razumije tajming, kada treba dodati loptu, kada treba napraviti pauzu. On je igrač koji može da igra na više pozicija. Uvijek govorim da dobar igrač može da igra svuda. Juta je igrač koji nam može mnogo pružiti na različitim pozicijama. Može da igra štopera, lijevo, desno… Razlog zbog kojeg često mijenjam profile igrača, sa desne na lijevu stranu i obrnuto, jeste to što imamo brojčanu nadmoć u sredini. Na taj način protivnik više obraća pažnju na igrače u sredini. Zato će neki igrači nekada igrati desno, a nekada lijevo. Takođe, igrači će mijenjati pozicije. To zavisi od snage protivnika i volim da mijenjam stvari."

Novopridošli vezista Kim je na prošlom meču ušao u 60. minutu umjesto Derika Lukasena, pa je izašao u 79. kada ga je zamijenio Vladimir Lučić.

"Vrlo je jednostavno. Ne volim da pravim takve izmjene. Bio sam igrač i znam da nije prijatno. Isto kao kada ponekad moram da promijenim igrača već u prvom poluvremenu. Ali razlog je veoma jednostavan. Možete da mislite da znate da vozite automobil, da ste dobar vozač i da imate dobar automobil, ali ako ne poznajete teoriju i saobraćajne znakove, ne znate šta oni znače. Ako ne poznajete znakove, postoji velika mogućnost da doživite saobraćajnu nezgodu. Važno je poznavati teoriju. Kim je u tom trenutku nedovoljno razumio neke stvari, nedostajalo mu je razumijevanje sa saigračima oko toga kako da se kreće na terenu. Za mene je to najvažnije. Dakle, to je bila taktička i tehnička izmjena, nije bila u pitanju povreda. Razgovarao sam već sa njim. Znam da igračima nije prijatno kada budu zamijenjeni, ali prvo morate da budete spremni u teorijskom smislu, da znate šta treba da radite na terenu. Nakon toga sam siguran da možete bolje da pokažete svoje kvalitete. Već sam razgovarao sa njim. Znam da nije prijatno za igrača, ali želim da svi igrači, kada izađu na teren, ne budu „divlji“. Ne mogu da rade šta god žele. Ovo je timski, a me individualni sport i moramo da igramo kolektivno."

Katai može svuda

Vidi opis Albert Rijera: "Možda publika ne ciјeni kako smo igrali, ali ne spremam ja tim za Surdulicu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Aleksandar Katai je u prethodnim sezonama igrao i kao krilo i kao prednji vezni i kao napadač.

"Kao što sam već rekao, dobri igrači mogu da igraju svuda. Ali moramo da ga koristimo na najboljoj poziciji za svaku utakmicu, jer je svaka utakmica drugačija. Svaka utakmica zahtijeva nešto drugo. Na nekim utakmicama nam je potrebno da napadač bude taj koji će se više spuštati i povezivati igru sa veznim redom, što on sjajno radi, a onda možemo da napadamo prostor preko krilnih igrača. Zato ću ga u svakoj utakmici koristiti na drugačijoj poziciji, u zavisnosti od onoga šta nam je potrebno. Katai može da igra sve, ali istovremeno moram da vodim računa o minutaži. Moram da pravim rotacije, jer je nemoguće igrati na svaka tri dana po 90 minuta. Na primjer, poslije 90 minuta, posebno na vještačkoj podlozi, zadobio je ovu manju povredu lista. Zato ponekad moram da rotiram igrače i ne mogu svi stalno da igraju svih 90 minuta. To je dio moje odgovornosti i trudim se da dam sve od sebe", istakao je Rijera.

Šta je sa IMT-om?

Vidi opis Albert Rijera: "Možda publika ne ciјeni kako smo igrali, ali ne spremam ja tim za Surdulicu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Osvrnuo se šef struke Crvene zvezde na kvalitete narednog protivnika.

"Kada bih govorio o prednostima i pozitivnim stvarima koje IMT ima, oni bi saznali šta mislim i mogli bi da nas iznenade. Zato neću davati previše informacija o tome, ali dobro smo ih analizirali. Znamo šta je njihova najveća snaga. Zato malo mijenjamo način na koji ćemo pokušati da iznenadimo protivnika. Još jednom ćete vidjeti nešto drugačije, jer moramo da se prilagodimo karakteristikama protivnika, odnosno ekipe IMT. Oni rade neke stvari drugačije u odnosu na Radnik, ne kažem bolje ili lošije već jednostavno drugačije i moramo da se prilagodimo tome.

Svaka utakmica je važna. Svaka utakmica je teška. Ako niste pažljivi, ako ne radite mnogo dobrih stvari, ako niste koncentrisani i ne počnete dobro utakmicu, čak i protiv ekipe iz treće lige možete imati probleme. Tako je to. S druge strane, i protiv vrhunske ekipe možete dobro proći ako ste pripremljeni i radite ono o čemu razgovaramo. Zato zahtijevam maksimalnu koncentraciju od svojih igrača. Zahtijevam maksimalnu energiju i strast od prvog minuta, a onda sam siguran da, sa kvalitetom koji imamo, možemo da rješavamo utakmice u svoju korist."

Poruka za navijače

Vidi opis Albert Rijera: "Možda publika ne ciјeni kako smo igrali, ali ne spremam ja tim za Surdulicu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

"Ponovo, to nije pitanje. Nije iznenađenje da su oni naš 12. igrač. Sjajni su, ali istovremeno i veoma zahtjevni. Trudimo se da pružimo maksimum, počevši od mene. Moja odgovornost je da zahtijevam od igrača da u svakoj utakmici damo nešto navijačima. Kada kažem „hranu“, mislim da im moramo dati sve od sebe. Da ih učinimo srećnim i ponosnim i sutra će ponovo biti tako.

Kao što sam rekao i prije utakmice sa Radnikom svaka utakmica nosi tri boda. Ponekad dajemo veću važnost nekim utakmicama, na primjer mečevima protiv Partizana, zato što je to derbi. Ali svaka utakmica nosi potpuno isti broj bodova. Nećete dobiti četiri boda protiv Partizana, a tri protiv Radnika. Zato to i govorim igračima. Svaka utakmica je važna. Svaka tri boda su važna. Moramo da igramo svaku utakmicu kao da je finale i moram stalno da podsjećam igrače da igraju kao da je finale, bez obzira na to ko je protivnik", rekao je Albert Rijera.

"Niko nema obećane minute"

Vidi opis Albert Rijera: "Možda publika ne ciјeni kako smo igrali, ali ne spremam ja tim za Surdulicu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Dotakao se trener crveno-bijelih raspodjele minutaže.

"Nikada nikome neću obećati minutažu. Moji igrači već danas znaju plan utakmice i znaju početnih 11, ali može doći do iznenađenja. Svi igrači koje sam ranije pomenuo, oni koji su spremni, imaju mogućnost da igraju. Koristiću ih u zavisnosti od onoga što nam bude potrebno da bismo pobijedili. U svakoj utakmici pokušavam da stavim najboljeg igrača za tu konkretnu utakmicu, a ne najboljeg igrača u ekipi. Nadam se da će Arnautović biti spreman za sutra, jer je tokom nedjelje imao neke probleme sa listom. Sada je dobro. Velika je šansa da će igrati.

Kao što sam rekao, prije svega, volim koliko su mladi igrači gladni uspjeha. Za mene je to obavezno da je igrač gladan uspjeha i da želi da igra. Oni žele da slušaju, oči im sijaju. Sada su u trenutku karijere kada žele da usvoje sve ideje koje im govorimo o našem konceptu i stilu igre. Postoji mogućnost da zaigraju i više od tri ili četiri mlada igrača. Oni su spremni. Zadovoljan sam njima. Kao što sam rekao, sutra ćete znati ko će igrati, ali još jednom ponavljam, veoma sam zadovoljan mladim igračima", zaključio je Rijera.

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