logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bivši omladinac Borca napušta Crvenu zvezdu: Nije iskoristio šansu, ide u Surdulicu

Bivši omladinac Borca napušta Crvenu zvezdu: Nije iskoristio šansu, ide u Surdulicu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Mladi štoper Nikša Blagojević potpisaće višegodišnji ugovor sa Radnikom.

Nikša Blagojević otišao iz Crvene zvezde Izvor: borac-sport.com

Fudbaler Crvene zvezde Nikša Blagojević prelazi u Radnik iz Surdulice, sa kojim će potpisati višegodišnji ugovor, prenosi "Meridian sport". Transfer će se realizovati baš pred zaostali duel ova dva kluba, koji je na programu u četvrtak od 19 časova.

Možda će vas zanimati

Štoper koji je rođen u Banjaluci i koji je ponikao u Borcu već je trenirao sa Radnikom, a srpskom šampionu bi trebalo da pripadnu procenti od naredne prodaje. Blagojević je prošlu sezonu nastupao za juniore Grafičara, a potom i debitovao za prvi tim.

Tokom ljeta je trenirao sa omladincima Zvezde, ali nije uspio da se izbori za novu šansu, pa će karijeru nastaviti u Surdulici gdje ga vide kao zalog za budućnost. Neće biti u sastavu za utakmicu sa doskorašnjim klubom i biće zanimljivo vidjeti kakvu mu je ulogu namijenio Zoran Rendulić.

Blagojević je potpisao trogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom 2024. godine kada je stigao iz Borca.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikša Blagojević fudbal FK Crvena zvezda FK Radnik Surdulica transferi Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC