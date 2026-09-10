Bivši omladinac Borca napušta Crvenu zvezdu: Nije iskoristio šansu, ide u Surdulicu

Mladi štoper Nikša Blagojević potpisaće višegodišnji ugovor sa Radnikom.

Izvor: borac-sport.com

Fudbaler Crvene zvezde Nikša Blagojević prelazi u Radnik iz Surdulice, sa kojim će potpisati višegodišnji ugovor, prenosi "Meridian sport". Transfer će se realizovati baš pred zaostali duel ova dva kluba, koji je na programu u četvrtak od 19 časova.

Štoper koji je rođen u Banjaluci i koji je ponikao u Borcu već je trenirao sa Radnikom, a srpskom šampionu bi trebalo da pripadnu procenti od naredne prodaje. Blagojević je prošlu sezonu nastupao za juniore Grafičara, a potom i debitovao za prvi tim.

Tokom ljeta je trenirao sa omladincima Zvezde, ali nije uspio da se izbori za novu šansu, pa će karijeru nastaviti u Surdulici gdje ga vide kao zalog za budućnost. Neće biti u sastavu za utakmicu sa doskorašnjim klubom i biće zanimljivo vidjeti kakvu mu je ulogu namijenio Zoran Rendulić.

Blagojević je potpisao trogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom 2024. godine kada je stigao iz Borca.

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