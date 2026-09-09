Albert Rijera: "Nikome ne obećavam minute u Crvenoj zvezdi"

Trener Crvene zvezde Albert Rijera najavio meč protiv Radnika iz Surdulice i istakao da niko nema zagarantovanu ulogu u timu.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je pobijedila Partizan (2:1) i na zadržala maksimalan učinak nakon šest odigranih utakmica u Superligi Srbije, ali veliki izazovi za tim Alberta Rijere ne prestaju. Španski stručnjak uvodi svoju ekipu u izuzetno naporan ritam mečeva, tokom kojeg će za desetak dana odigrati čak četiri prvenstvene uakmice - dva redovna kola i dva ranije odložena meča.

Prvi susret na programu je u četvrtak (19.00), a Crvena zvezda gostuje Radniku u Surdulici. Biće to veliki izazov za Zvezdu jer domaćin igra dobro na početku nove sezone, ima neugodan vještački teren i odmorniji čeka meč protiv aktuelnog šampiona. Sa druge strane, Rijera će imati priliku da isproba nove taktičke zamisli jer nikom ne obećava mjesto u timu.

"Ne garantujem minute nikome. Svaka utakmica je drugačija. Svaka utakmica zahtijeva drugačije karakteristike igrača. Zato, kada sa strane čujem neke pretpostavke, neko može da pomisli da je razlog to što igrač nije dobro trenirao ili da možda nisam zadovoljan njime. Jednostavno je, svaka utakmica zahtijeva nešto drugačije. Drugačije kretnje, karakteristike kako bismo igrali protiv različitih ekipa. To je to. Volim da na taj način iznenadim protivnika. Zato za svaku utakmicu pripremam drugačiji plan", rekao je trener Crvene zvezde u najavi meča protiv Radnika iz Surdulice.

Rijera je komentarisao i povredu Radeta Krunića, koji tokom narednih mjesec dana neće moći da bude u konkurenciji za tim. On se povrijedio na meču protiv Partizana, kada je morao da izađe iz igre, a crno-bijeli će tek sredinom oktobra moći ponovo da računaju na njega.

"Nedostajaće nam, svakako, ali moja odgovornost je da sastavim tim. Izgubili smo veoma važnog igrača. Nismo izgubili samo nekoga na terenu, već i van terena. On je vrhunski profesionalac. Kod Radeta sam pronašao, rekao bih, svoje oči u svlačionici, ali i na terenu. On je zainteresovan za ono što se dešava na terenu i zašto se određene stvari dešavaju. Veoma je inteligentan. Rekao sam mu da je njegova najvažnija karakteristika to što čini da igrači oko njega igraju bolje. Nije fantastičan dribler, nije naročito brz, nije ni veoma visok. Ipak, način na koji igra čini njegove saigrače boljima, a to je veoma važno za način na koji ja volim da igram fudbal. Volim inteligentne igrače, koji razmišljaju na terenu. Igrače koji igraju i bez lopte, koji mogu da kreiraju situacije za svoje saigrače. Naravno da će nam nedostajati. Ali igraćemo sa 11 fudbalera. Nećemo igrati sa jednim igračem manje. Pronaći ćemo rješenje. Siguran sam da će i on sada pokušati da se što pre oporavi", zaključio je Španac.

Vidi opis Albert Rijera: "Nikome ne obećavam minute u Crvenoj zvezdi" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Upitan da prokomentariše naporan ritam mečeva koji čeka njegovu ekipu, jer će u roku od samo desetak dana čak četiri puta igrati mečeve Superlige Srbije, Rijera je rekao da je to prilika da se svi osjete važnim.

"Prelijepo. Prelijepo je takmičiti se na svaka tri ili četiri dana. Četvrtak, nedjelja, četvrtak, nedjelja. To je nešto prelijepo. Sa moje strane kao trenera, moram da imam što veći broj spremnih igrača, jer ćemo morati da rotiramo sastav kako bismo igrali na svaka tri ili četiri dana. To je ono što govorim cijeloj grupi. Svi moraju da budu spremni i moraju da se osjećaju važnim, kao i da budu spremni da pomognu ekipi", istakao je Rijera.

O Radniku iz Surdulice?

Trener Crvene zvezde analizirao je i protivnika u narednom prvenstvenom meču, a to je Radnik iz Surdulice. Na programu je meč koji je ranije odložen zbog evropskih obaveza crveno-bijelih, koji su tako dobili više vremena da se pripreme za rivala sa juga Srbije. Rijera je otkrio da ekipu ne sprema za pojedince već samo za tim na drugoj strani terena.

"Nisam trener koji tokom analize protivnika insistira previše na pojedincima. Svojim igračima dajem informacije o individualnim karakteristikama protivničkih igrača. Naravno, ponekad, ako kod nekog pojedinca postoji nešto veoma specifično, govorim i o tome. Generalno više pričam o ideji igre i protivniku kao cijelini, odnosno kao kolektivu. Tako radim i tako ćemo nastaviti", rekao je trener Zvezde.

Mali problem za Crvenu zvezdu mogao bi da bude vještački teren u Surdulici, na koji je potrebno navići se nakon igranja na prirodnoj podlozi. Rijera ne želi da pridaje preveliki značaj takvim detaljima.

"To je nešto čemu igrači moraju da se prilagode. Ne volim da se žalim i ne volim da tražim izgovore. U životu postoje samo dva puta, ili počnete da se žalite ili pronađete rješenje. Za mene je bolje da pronađemo rješenje. Rješenje je da dan ranije treniramo na vještačkoj podlozi, kako bismo što bolje simulirali ono što nas sutra očekuje, kao i da razmišljamo samo o pozitivnim stvarima. O tome šta treba da uradimo sa loptom i bez lopte kao tim. Ne treba da pridajemo preveliki značaj tome. Igrači moraju da se prilagode. To je naš posao, zato razmišljamo samo o pozitivnim stvarima", zaključio je bivši španski fudbaler.

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(MONDO)