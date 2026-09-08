Kapiten Crvene zvezde dobio priznanje za partiju u vječitom derbiju

Mirko Ivanić je bio najbolji pojedinac u osmom kolu Superlige Srbije.

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Kapiten Crvene zvezde Mirko Ivanić prograšen je za najboljeg igrača 8. kola Superlige Srbije. Iskusni vezista je bio najbolji pojedinac na 180. vječitom derbiju i zasluženo je dobio ovo priznanje.

Nije bio zadovoljan trener crveno-bijelih Albert Rijera izdanjem svojih izabranika, ali ponovo je Ivanić "riješio" kada je bio najvažnije i potvrdio status nezamjenljivog u timu Zvezde. Ivanić je u sjajnoj formi, u posljednjih četiri meča je dao pet golova, a protiv Partizana za vikend je bio posebno motivisan.

Prvo je asistirao Bambi Dijengu za izjednačenje, a onda donio preokret sa penala. Imao je još jednu kolosalnu šansu tokom meča, a "namjestio" je i zicer Vasiliju Kostovu.

Protiv Viktorije iz Plzenja je dao tri gola u dva susreta, ali nažalost, to nije spasilo srpskog šampiona od debakla. U svakom slučaju, biće veliki adut na terenu u nastavku evropske sezone, ali ako crveno-bijeli žele do nekog zapaženijeg uspjeha, moraće da mu se priključe i saigrači.

Ivanić je stigao u Zvezdu 2019. godine i ubrzo stekao status miljenika Delija, prošle sezone je postao najtrofejniji igrač u istoriji kluba sa 14 trofeja.

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(MONDO)