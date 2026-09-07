Fudbalski klub Partizan poslao je hitno saopštenje dan poslije poraza u vječitom derbiju od Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Partizan je izgubio od Crvene zvezde u 180. vječitom derbiju (2:1). Poslije meča na Marakani su crno-bijeli bili nezadovoljni suđenjem Nenada Minakovića i njegovih pomoćnika. Javno se na to žalio i trener Saša Ilić. Dan kasnije su se oglasili crno-bijeli i poslali saopštenje.

Saopštenje kluba iz Humske prenosimo u cjelosti:

"Fudbalski klub Partizan se, principijelno i u maniru velikog kluba, dugo uzdržavao od javnih reakcija kako se one ne bi tumačile kao pritisak na sudije ili kao pokriće za poraz ili izgubljene bodove.

Ono što se dogodilo tokom 180. vječitog derbija više ne može da ostane bez reakcije.

S obzirom na to da pojedini klubovi javno određuju ko im odgovara, ko im ne odgovara i ko treba da sudi, i da Fudbalski savez Srbije takvu praksu ne samo da toleriše već joj očigledno i povlađuje, Fudbalski klub Partizan će insistirati da Nenad Minaković više ne sudi utakmice FK Partizan. Isto se odnosi na prvog pomoćnog sudiju Nikolu Borovića i VAR sudiju Momčila Markovića.

Vidi opis "Zahtijevamo da Minaković više ne sudi naše mečeve, hoćemo strance u derbiju": Partizan izdao hitno saopštenje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Samo ova sezona pokazala je da postoje sudije koje griješe zato što ne znaju ili ne mogu bolje. Kod Nenada Minakovića i njegovih pomoćnika sa jučerašnje utakmice to nije slučaj. Očigledno je da je sudio tendenciozno i sa namjerom.

Sramno dosuđen kazneni udarac nakon poziva iz VAR sobe, iako snimci jasno pokazuju da ne postoji kontakt koji bi opravdao takvu odluku, serija grubih prekršaja bez odgovarajućih disciplinskih mjera i različit kriterijum za slične situacije samo su dio onoga što smo gledali.

Posebno je neshvatljiva uloga pomoćnog sudije Nikole Borovića, koji je bio u poziciji da vidi očigledne situacije, ali zastavica nije podignuta kada je morala biti. Ako pomoćni sudija ne reaguje ni kada se prekršaj događa pred njegovim očima, postavlja se pitanje čemu njegova uloga uopšte služi.

Još veću odgovornost ima VAR sudija Momčilo Marković. VAR je pronašao razlog da interveniše kod dosuđivanja kaznenog udarca, ali ga nije pronašao kod brutalnog starta prilikom kojeg je povrijeđen igrač Partizana.

Kako je moguće da start sa dvije noge nad igračem Partizana, u situaciji koju sudija posmatra iz neposredne blizine, ostane bez odgovarajuće sankcije? Šta je vidio glavni sudija, šta je vidio njegov pomoćnik, šta je vidio VAR i, konačno, šta će sada vidjeti Sudijska komisija Fudbalskog saveza Srbije?

Fudbalski savez Srbije pokušao je da reformu suđenja predstavi dovođenjem stranih stručnjaka na čelo Sudijske komisije, najprije Domenika Mesine, a potom Franka De Blekerea. U prvoj sezoni određeni pomaci su postojali. U ovoj sezoni, međutim, postaje očigledno da promjena čovjeka na čelu komisije nije isto što i promjena sistema.

Ako smo došli do tačke u kojoj klub mora sam da pravi spisak sudija kojima ne vjeruje, onda je problem mnogo dublji od jednog derbija i spornih sudijskih odluka. Ako domaća sudijska organizacija više nema dovoljan moralni i profesionalni kredibilitet kod učesnika takmičenja, drugog izbora više nema: Fudbalski klub Partizan zahtijeva da najveće utakmice u Srbiji sude strane sudije.

To je praksa koja postoji i u ozbiljnim evropskim ligama kada više ne postoji povjerenje u domaću sudijsku organizaciju.

Ono što smo na terenu vidjeli u vječitom derbiju predstavlja ruganje regularnosti srpskog fudbala", stoji u saopštenju.

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