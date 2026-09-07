"Fudbal u Srbiji?! Svaka čast FSS": Partizan burno reagovao nakon derbija protiv Zvezde

Saša Ilić je odmah nakon meča govorio o kriterijumu na derbiju protiv Zvezde, a onda se i Partizan oglasio u ponedjeljak ujutru.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan izgubio je derbi na stadionu najvećeg rivala, jer je nakon gola u prvom minutu meča Crvena zvezda preko Dijenga i Ivanića napravila preokret za konačnih 2:1. Nakon ove utakmice, igrane u okviru 8. kola Superlige Srbije, Saša Ilić je više puta istakao da nije zadovoljan suđenjem na meču, odnosno da kriterijum nije bio ujednačen i dostojan ovakve utakmice.

Nekadašnji fudbaler i aktuelni trener crno-bijelih bio je razočaran nastupom Nenada Minakovića na "vječitom" derbiju, a kao jedan od primera loših odluka naveo je kriterijum po kojem su igrači Zvezde dobijali žute kartone. Saša Ilić je napomenuo da Derik Lukasen, Timi Maks Elšnik i Rade Krunić nisu sankcionisani u dovoljnoj mjeri i da im je dozvoljeno da naprave mnogo startova bez javne opomene.

Dan kasnije na društvenim mrežama oglasio se Partizan, koji je napravio kompilaciju spornih situacija sa utakmice. U prvom planu našao se slovenački reprezentativac Timi Maks Elšnik, uz svojih pet napravljenih faulova i samo jedan dobijeni žuti karton. "Šta kažu (ne)pristrasni eksprerti Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije? Koliko je faulova potrebno za karton?", zapitali su se crno-bijeli.

Šta kažu (ne)pristrasni eksperti Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije? Koliko je faulova potrebno za karton?@FSSrbijepic.twitter.com/94qLCCvZ0E — FK Partizan (@FKPartizanBG)September 7, 2026

Partizanu je zasmetao i kriterijum po kojem je dosuđen kazneni udarac za Crvenu zvezdu, a koji je nešto kasnije Mirko Ivanić pretvorio u gol za pobjedu. Sudijski ekspert Zdravko Jokić već je komentarisao tu situaciju, ali crno-bijeli žele objašnenje i od Fudbalskog saveza Srbije.

"Fudbal u Srbiji?! Svaka čast na dosljednoj borbi za regularnost, FSS", napisali su iz Partizana na društvenim mrežama, samo 12 sati nakon najveće utakmice srpskog fudbala. Pogledajte situaciju nakon koje je VAR soba pozvala Minakovića da pogleda snimak, nakon čega je on dosudio penal:

Fudbal u Srbiji?! Svaka čast na doslednoj borbi za regularnost,@FSSrbije. pic.twitter.com/wlOoLyE1sV — FK Partizan (@FKPartizanBG)September 7, 2026

Ostaje da se vidi da li će Fudbalski savez Srbije reagovati na objave Partizana i da će se zvaničnim saopštenjem oglasiti o detaljima sa derbija. Crno-bijeli su nezadovoljni i teško da će ih utješiti čak i da se priznaju određene greške glavnog arbitra na ovom meču.