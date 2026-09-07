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"Brzo smo zaboravili taj primljeni gol": Trebinjac zablistao u pobjedi nad Partizanom

"Brzo smo zaboravili taj primljeni gol": Trebinjac zablistao u pobjedi nad Partizanom

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Talentovani Stefan Gudelj prokomentarisao pobedu Crvene zvezde u derbiju protiv Partizana u 8. kolu Superlige Srbije.

Stefan Gudelj o pobjedi Zvezde nad Partizanom Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde pobijedili su Partizan (2:1) u 180. "vječitom" derbiju. Među onima koji su doprinuheli pobedi crveno-buhelih bio je i talentovani defanzivac Stefan Gudelj. Osamnaestogodišnji Trebinjac odigrao je cjeli meč kao centralni štoper u neobičnoj formaciji koju Albert Rijera pokušava da implementira i dobro se snašao u toj ulozi.

‍Nakon meča koji je njegov tim pobijedio, Gudelj je iznio svoje viđenje utakmice o utakmici protiv najvećeg rivala. Osvrnuo se na značaj meča, koji nije stigao u idealnom trenutku za Zvezdu, jer je tim u prethodnom periodu dva puta eliminisan iz evropskih kvalifikacija.

"Teška utakmica za nas generalno zbog nekih loših rezultata u Evropi. Ovo nam je iskreno bilo potrebno, jako bitna pobjeda i mislim da smo ispoštovali dogovor iz svlačionice", rekao je Gudelj i prokomentarisao primljeni gol u prvom minutu: "Bilo je teško. Primili smo nepotrebno taj gol po mom mišljenju. Odmah smo krenuli sa golom zaostatka, ali ekipa je pokazala karakter i brzo smo to zaboravili".

Španski stručnjak Albert Rijera insistira na formaciji sa tri centralna defanzivca, od kojih se dvojica pomjere na bekovske pozicije kada se jedan vezni fudbaler spusti u posljednju liniju.Takav sistem igre još je nov za fudbalere Crvene zvezde, koji se privikavaju na sve što se od njih traži.

"Usvajamo njegove zahtjeve i mislim da smo dobar posao odradili", rekao je debitant na derbiju i onda govorio o svojim osjećanjima tokom meča: "Zadovoljan sam, iskreno. Kada utakmica počne koncentrisani ste na ono što se događa na terenu".

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Tagovi

Stefan Gudelj FK Crvena zvezda vječiti derbi Superliga Srbije

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