Poslije 180. vječitog derbija Crvena zvezda je prva, dok je Partizan pri dnu tabele u Superligi.
Crvena zvezda je pobijedila Partizan u 180. vječitom derbiju (2:1). Tako je ekipa Alberta Rijere osvojila nova tri boda i uvećala prednost u odnosu na najvećeg rivala. Nalazi se u samom vrhu, dok je tim Saše Ilića u zoni ispadanja.
Crveno-bijeli su tako poslije šest odigranih kola, uz dva meča manje, prvi na tabeli sa 18 bodova, šest pobjeda u isto toliko mečeva. Iza je Vojvodina sa 15 i utakmicom više. Sa druge strane, crno-bijeli su u problemu.
Crvena zvezda na vrhu, Partizan treći otpozadi: Ovako izgleda tabela poslije vječitog derbija
Trenutno su treći otpozadi, na 12. poziciji su i imaju samo sedam poena iz sedam utakmica, uz meč zaostatka. Imaju gol-razliku 11:12 i iza njih su samo Radnički iz Niša i Zemun.
Zvezda će prije naredne runde igrati jedan od dva zaostala meča i igraće protiv Radnika iz Surdulice, pa će onda u 9. kolu gostovati ekipi IMT-a, dok će Partizan u derbiju kola dočekati Vojvodinu.
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