Poslije 180. vječitog derbija Crvena zvezda je prva, dok je Partizan pri dnu tabele u Superligi.

Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

Crvena zvezda je pobijedila Partizan u 180. vječitom derbiju (2:1). Tako je ekipa Alberta Rijere osvojila nova tri boda i uvećala prednost u odnosu na najvećeg rivala. Nalazi se u samom vrhu, dok je tim Saše Ilića u zoni ispadanja.

Crveno-bijeli su tako poslije šest odigranih kola, uz dva meča manje, prvi na tabeli sa 18 bodova, šest pobjeda u isto toliko mečeva. Iza je Vojvodina sa 15 i utakmicom više. Sa druge strane, crno-bijeli su u problemu.

Vidi opis Crvena zvezda na vrhu, Partizan treći otpozadi: Ovako izgleda tabela poslije vječitog derbija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Trenutno su treći otpozadi, na 12. poziciji su i imaju samo sedam poena iz sedam utakmica, uz meč zaostatka. Imaju gol-razliku 11:12 i iza njih su samo Radnički iz Niša i Zemun.

Zvezda će prije naredne runde igrati jedan od dva zaostala meča i igraće protiv Radnika iz Surdulice, pa će onda u 9. kolu gostovati ekipi IMT-a, dok će Partizan u derbiju kola dočekati Vojvodinu.







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