Albert Rijera bio je vidno nezadovoljan poslije pobjede Crvene zvezde u derbiju.

Izvor: Arena Sport/ Printscreen

Crvena zvezda je pobijedila Partizan (2:1) u 180. vječitom derbiju. Trener Crvene zvezde Albert Rijera bio je vidno nezadovoljan uprkos pobjedi. Bio je ljut na svoje igrače.

"Nisam zadovoljan uopšte. Nisam ovdje da bih igrao za rezultat. Rezultat će doći, radimo dobre stvari. Razočaran sam kako smo fizički izgledali. Nema igrača koji je normalno završio meč, svi su mrtvi. Ne pričam o fudbalu, već o pobjeđivanju. Izraz je ratnici, ali potrebni su igrači koji mogu da ulože trud iznova i iznova. Hoćemo da igramo u Evropi na visokom nivou. Moramo da trčimo. Problem je i fizički, kada niste spremni, ako nemate svježinu u glavi, ne možete da odigrate loptu kako treba. Drugo poluvrijeme smo odigrali ovako zbog umora, nismo vezali dva pasa, dali smo poklone rivalu. Mi smo 10 puta bolji od ovog tima, to nismo pokazali. Pobijedili smo, neka uživaju, ali sutra moraju da budu spremni", počeo je Rijera.

Vidi opis Rijera bijesan poslije derbija: Svi igrači su mrtvi, mi smo 10 puta bolji od Partizana i ovo je moja odgovornost Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Upitan je i šta se dogodilo u drugom poluvremenu pošto je Partizan bio bolji rival u drugih 45 minuta.

"Jednostavno je razumjeti, oni su dezorganizovan tim, imaju dosta rotacija i kretanja i ne možemo fizički da se rotiramo sa njima. Nismo odigrali u istom intenzitetu kao oni, ne možemo da pratimo svoje igrače, nemamo intenzitet. Nećemo imati problem samo sa Partizanom nego i sa drugim timova. u drugom dijelu nismo pokazali našu igru sa loptom jer smo bili mrtvi, fizički nismo bili dobri. Ne možemo da dodajemo loptu, nemamo pasove, patili smo u odbrani zbog toga. Znam da je to problem, znam rješenje, znam šta treba da radim i sutra i prekosutra. Nisam ovdje samo zbog rezultata, pobjeđivaćemo mečeve, ali tim mora da bude spreman za veliki scenario. To je moja odgovornost i neću se zaustaviti dok ne dođemo do toga", zaključio je Rijera.

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