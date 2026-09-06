Minut ćutanja i koreografija za Ratka Mladića na vječitom derbiju

Utakmica između Crvene zvezde i Partizana na Marakani počela je minutom ćutanja za Ratka Mladića.

Izvor: arena 1 premium

Crvena zvezda i Partizan po 180. put igraju međusobni duel. Meč se igra na Marakani i pred početak utakmice su navijači dva najveća srpska kluba skandirali zajedno Ratku Mladiću. Poslije toga su mu odali počast minutom ćutanja.

Uz to je na sjevernoj tribini bila i posebna koreografija posvećena generalu Vojske Republike Srpske. Meč je počeo minutom ćutanja i tek pošto je oficijelni spiker rekao "Neka mu je vječna slava" su igrači krenuli ka svojim pozicijama.

Ratko Mladić je preminuo u pritvoru u Holandiji u Hagu 27. avgusta 2026. godine sa 84 godine, a nedavno mu je održana komemoracija, dok će sahrana biti održana u ponedjeljak u Beograd.

Ratko Mladić je rođen u selu Božanovići kod Kalinovika 12. marta 1942. godine, a nakon vojne karijere u Jugoslovenskoj narodnoj armiji bio je glavnokomandujući Vojske Republike Srpske tokom ratova devedesetih.

Međunarodni sud za ratne zločine Mladića je proglasio krivim za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid, a doživotnu kaznu zatvora je služio u Hagu do svoje nedavne smrti.

Pogledajte 00:30 Koreografija navijača Crvene zvezde posvećena Ratku Mladiću Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Pogledajte i kako je sve to izgledalo:

Pogledajte 00:56 Minut ćutanja za Ratka Mladića na derbiju Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:30 Delije i Grobari zajedno skandiraju Ratko Mladić Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)