Utakmica između Crvene zvezde i Partizana na Marakani počela je minutom ćutanja za Ratka Mladića.
Crvena zvezda i Partizan po 180. put igraju međusobni duel. Meč se igra na Marakani i pred početak utakmice su navijači dva najveća srpska kluba skandirali zajedno Ratku Mladiću. Poslije toga su mu odali počast minutom ćutanja.
Uz to je na sjevernoj tribini bila i posebna koreografija posvećena generalu Vojske Republike Srpske. Meč je počeo minutom ćutanja i tek pošto je oficijelni spiker rekao "Neka mu je vječna slava" su igrači krenuli ka svojim pozicijama.
Minut ćutanja i koreografija za Ratka Mladića na vječitom derbiju
Ratko Mladić je preminuo u pritvoru u Holandiji u Hagu 27. avgusta 2026. godine sa 84 godine, a nedavno mu je održana komemoracija, dok će sahrana biti održana u ponedjeljak u Beograd.
Ratko Mladić je rođen u selu Božanovići kod Kalinovika 12. marta 1942. godine, a nakon vojne karijere u Jugoslovenskoj narodnoj armiji bio je glavnokomandujući Vojske Republike Srpske tokom ratova devedesetih.
Međunarodni sud za ratne zločine Mladića je proglasio krivim za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid, a doživotnu kaznu zatvora je služio u Hagu do svoje nedavne smrti.
Pogledajte i kako je sve to izgledalo:
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(MONDO)