Albert Rijera uveo veliku promjenu u Crvenoj zvezdi: Godinama ovo nismo vidjeli na vječitom derbiju

Fudbaleri Crvene zvezde su se poslije dugo vremena za vječiti derbi zagrijavali na glavnom, a ne na pomoćnom terenu.
Crvena zvezda i Partizan će odigrati 180. vječiti derbi. Okršaj dva najveća srpska kluba počinje na "Marakani" u 19 časova. Uoči tog meča je trener domaćeg tima Albert Rijera odlučio da uvede veliku promjenu.
Crveno-bijeli su se za utakmicu zagrijavali na glavnom terenu, a ne na pomoćnom što je uglavnom bio slučaj. Španac je to uveo od kada je došao na klupu, pa smo tako mogli to da vidimo na derbiju i poslije dugo godina. Nešto što se nije dešavalo u bliskoj prošlosti.
"Iskreno, to je stvar dogovora između trenera i ljudi iz kluba. Za mene je lično najljepši osjećaj kada se zagrijavaš na pomoćnom terenu. Kada čuješ kako navijači dočekuju igrače, sudije i jedva čekaš da ti izađeš i da počne meč", rekao je Filip Stojković za "Arenu sport".
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(MONDO)