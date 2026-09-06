Albert Rijera uveo veliku promjenu u Crvenoj zvezdi: Godinama ovo nismo vidjeli na vječitom derbiju

Fudbaleri Crvene zvezde su se poslije dugo vremena za vječiti derbi zagrijavali na glavnom, a ne na pomoćnom terenu.

Izvor: MN Press/MONDO/Dušan Ninković

Crvena zvezda i Partizan će odigrati 180. vječiti derbi. Okršaj dva najveća srpska kluba počinje na "Marakani" u 19 časova. Uoči tog meča je trener domaćeg tima Albert Rijera odlučio da uvede veliku promjenu.

Crveno-bijeli su se za utakmicu zagrijavali na glavnom terenu, a ne na pomoćnom što je uglavnom bio slučaj. Španac je to uveo od kada je došao na klupu, pa smo tako mogli to da vidimo na derbiju i poslije dugo godina. Nešto što se nije dešavalo u bliskoj prošlosti.

Pogledajte 00:30 Fudbaleri Crvene zvezde se zagrevaju na glavnom terenu: Ovo godinama nismo videli na derbiju Izvor: МONDO/Dušan Ninković Izvor: МONDO/Dušan Ninković

"Iskreno, to je stvar dogovora između trenera i ljudi iz kluba. Za mene je lično najljepši osjećaj kada se zagrijavaš na pomoćnom terenu. Kada čuješ kako navijači dočekuju igrače, sudije i jedva čekaš da ti izađeš i da počne meč", rekao je Filip Stojković za "Arenu sport".

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(MONDO)