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Albert Rijera uveo veliku promjenu u Crvenoj zvezdi: Godinama ovo nismo vidjeli na vječitom derbiju

Albert Rijera uveo veliku promjenu u Crvenoj zvezdi: Godinama ovo nismo vidjeli na vječitom derbiju

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Fudbaleri Crvene zvezde su se poslije dugo vremena za vječiti derbi zagrijavali na glavnom, a ne na pomoćnom terenu.

Rijera uveo promjenu u zvezdi na derbiju Izvor: MN Press/MONDO/Dušan Ninković

Crvena zvezda i Partizan će odigrati 180. vječiti derbi. Okršaj dva najveća srpska kluba počinje na "Marakani" u 19 časova. Uoči tog meča je trener domaćeg tima Albert Rijera odlučio da uvede veliku promjenu.

Crveno-bijeli su se za utakmicu zagrijavali na glavnom terenu, a ne na pomoćnom što je uglavnom bio slučaj. Španac je to uveo od kada je došao na klupu, pa smo tako mogli to da vidimo na derbiju i poslije dugo godina. Nešto što se nije dešavalo u bliskoj prošlosti.

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Fudbaleri Crvene zvezde se zagrevaju na glavnom terenu: Ovo godinama nismo videli na derbiju
Izvor: МONDO/Dušan Ninković
Izvor: МONDO/Dušan Ninković

"Iskreno, to je stvar dogovora između trenera i ljudi iz kluba. Za mene je lično najljepši osjećaj kada se zagrijavaš na pomoćnom terenu. Kada čuješ kako navijači dočekuju igrače, sudije i jedva čekaš da ti izađeš i da počne meč", rekao je Filip Stojković za "Arenu sport".

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"Napadaj, napadaj, Partizane napadaj": Fudbaleri prišli južnoj tribini, odmah je zagrmelo
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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FK Crvena zvezda FK Partizan

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