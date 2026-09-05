Trener Crvene zvezde Albert Rijera, čini se, nije imao težak zadatak da izabere tim za meč protiv Partizana.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je nanizala loše rezultate u Evropi, jer su se neplanski jedno za drugim desila ispadanja od Hapoel Ber Ševe i Viktorije Plzenj. Prvo se dogodilo prije dolaska španskog stručnjaka Alberta Rijere, drugo na početku njegovog mandata, ali ni to nije poremetilo Zvezdu u domaćim okvirima.

Aktuelni šampion ima pet pobjeda nakon pet odigranih mečeva i prvi je na tabeli, iako su najbliži pratioci igrali više utakmica u novoj sezoni. Za nastavak uspješnog niza u Superligi trebalo bi pobijediti i Partizan, u meču koji Crvena zvezda čeka sa mnogo bolje pozicije na tabeli. Naravno, ne baš u idealnom raspoloženju zbog evropskih rezultata.

Ipak, kod Alberta Rijere ne misli se mnogo o prethodnim mečevima. Istakao je da ekipa mora da bude mentalno pripremljena i da već u prvih desetak minuta pokaže rivalu kako će da igra cijeli meč. Očekuje se da prednost Crvene zvezde bude i veći igrački kadar, odnosno značajniji doprinos sa klupe, ali je važno i koga će Španac odabrati za početak meča.

Vidi opis Ovo je tim Crvene zvezde za derbi: Albert Rijera šalje "dva Radeta Krunića" na Partizan Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 22 / 22

Nema nikakve dileme da će na golu biti Mateuš Magaljaeš, koji je u trenerskom mandatu Alberta Rijere proveo svaki minut na terenu - i jedini je sa tako velikom minutažom. Brazilski golman koji ima i portugalski pasoš bio je prethodne sezone jedan od najboljih igrača u timu, a i ove sezone brani u dosta dobroj formi.

Posljednja linija odbrane ponovo će pretrpjeti promjene, jer je bilo i odlazaka i dolazaka u odnosu na početak mandata koji španski trener radi u Beogradu. Čini se da bi Zvezda ponovo mogla da zaigra sa trojicom štopera, a da u toj liniji nastupe Derik Lukasen, Miloš Veljković i Juta Nakajama. U tom slučaju bi Lukasen imao zadatak da raširi na mjesto desnog beka, a Nakajama na mjesto lijevog beka kada se vezni igrač spusti u posljednju liniju.

Baš na sredini terena trebalo bi da vidimo najveće "iznenađenje" Alberta Rijere. Zbog toga što su mu potrebna dva bonusa, kao starter na derbiju mogao bi da zaigra Matej Gaštarov, momak kojeg je španski stručnjak već hvalio nakon mečeva u Superligi i poredio sa Krunićem. Mladi reprezentativac Sjeverne Makedonije za sada se u odličnom svjetlu predstavlja navijačima i mogao bi da čini okosnicu veznog reda, uz daleko iskusnijeg Radeta Krunića. Obojica bi mogla da se spuštaju u posljednju liniju, ali i da se pomjeraju u vezni red kada to trener zatraži od njih.

Najveće pitanje kod Crvene zvezde jeste na poziciji desnog krila - odnosno, da li će Osman Bukari dobiti šansu da se iskupi za ogroman kiks koji je napravio u Plzenju kada je crvenim kartonom direktno uticao na debakl srpskog tima. Rijera je istakao da je pričao sa njim, a situaciju je uporedio sa djecom koja prave nestašluke pa ih se ne odreknete jer su vaši i jer ih volite. To znači da će strijelac jednog od najljepših golova u istoriji okršaja Zvezde i Partizana od prvog minuta na teren.

Vidi opis Ovo je tim Crvene zvezde za derbi: Albert Rijera šalje "dva Radeta Krunića" na Partizan Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Pored Bukarija igraće Mohamed Čam Saračević, između dvije linije u veznom redu biće prostora da zablista drugi bonus Vasilije Kostov, a mjesto na lijevoj strani terena rezervisano je za kapitena Mirka Ivanića. Iako ga je Rijera u posljednje vrijeme koristio i kao "lažnu devetku", Ivanića treba očekivati na krilu u najvećoj utakmici srpskog fudbala.

To će otvoriti mjesto u napadu, a na treningu koji je Zvezda nedavno održala vidjeli smo da za njega konkuriše Bamba Dijeng. Najveće ljetnje pojačanje Crvene zvezde moglo bi da dobije priliku od prvog minuta, da se predstavi domaćoj javnosti, pa možda čak i na suv kvalitet riješi derbi protiv Partizana i tako odmah postane miljenik crveno-bijele publike.

Dakle, da rezimiramo, očekivani sastav Crvene zvezde čine: Mateuš - Lukasen, Veljković, Nakajama - Gaštarov, Krunić - Bukari, Čam, Kostov, Ivanić - Dijeng.