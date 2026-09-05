logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Albert Rijera: "Dva bonusa u derbiju? Što ne četiri?"

Albert Rijera: "Dva bonusa u derbiju? Što ne četiri?"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Trener Crvene zvezde Albert Rijera je istakao da je jako zadovoljan igrama mladih fudbalera Crvene zvezde i da bi mogao da ima više od dva bonus igrača u 180. vječitom derbiju protiv Partizana.

Albert Rijera o bonus igračima Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde će dočekati Partizan u 180. vječitom derbiju na stadionu "Rajko Mitić" u nedjelju od 19 časova, a trener Albert Rijera je istakao da za taj meč već zna svojih 11 igrača koji će početi utakmicu. Među tih 11 moraće da budu makar dva "bonusa", a o tome ne brine. Na konferenciji za medije je istakao da je jako zadovoljan onim što vidi kod mladih igrača svog tima.

"Dva, tri, možda četiri? Veoma sam srećan zbog rada mladih igrača. Kod mene ne igraju pasoš, ime, godine... Ako ste motivisani, možete mnogo toga. Nisam obećavao titule, ja sam obećao da će moj tim dati sve što može. Mladi igrači to rade. Neću vam reći prvih 11, ali znam ko počinje, koji mladi igrači će biti u timu", rekao je trener Zvezde.

Ko su potencijalni bonusi Crvene zvezde?

Zapravo je šest igrača u kombinaciji za mjesto bonusa u Crvenoj zvezdi. Ako idemo formacijski prvi je mladi čuvar mreže Savo Radanović koji je već branio na nekim mečevima ove sezone. Od defanzivaca bonusi su Matej Strika i potencijalno štoper Stefan Gudelj, a bio bi u konkurenciji i Adem Avdić ali je povrijeđen. U veznom redu Vasilije Kostov je bonus kao i otkrovenje Alberta Rijere Matej Gaštarov, a tu je i desno krilo Dimitrije Šarić kao potencijalni bonus.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Superliga Srbije FK Crvena zvezda FK Partizan vječiti derbi Albert Rijera

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC