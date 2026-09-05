Trener Crvene zvezde Albert Rijera je istakao da je jako zadovoljan igrama mladih fudbalera Crvene zvezde i da bi mogao da ima više od dva bonus igrača u 180. vječitom derbiju protiv Partizana.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde će dočekati Partizan u 180. vječitom derbiju na stadionu "Rajko Mitić" u nedjelju od 19 časova, a trener Albert Rijera je istakao da za taj meč već zna svojih 11 igrača koji će početi utakmicu. Među tih 11 moraće da budu makar dva "bonusa", a o tome ne brine. Na konferenciji za medije je istakao da je jako zadovoljan onim što vidi kod mladih igrača svog tima.

"Dva, tri, možda četiri? Veoma sam srećan zbog rada mladih igrača. Kod mene ne igraju pasoš, ime, godine... Ako ste motivisani, možete mnogo toga. Nisam obećavao titule, ja sam obećao da će moj tim dati sve što može. Mladi igrači to rade. Neću vam reći prvih 11, ali znam ko počinje, koji mladi igrači će biti u timu", rekao je trener Zvezde.

Ko su potencijalni bonusi Crvene zvezde?

Vidi opis Albert Rijera: "Dva bonusa u derbiju? Što ne četiri?" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Zapravo je šest igrača u kombinaciji za mjesto bonusa u Crvenoj zvezdi. Ako idemo formacijski prvi je mladi čuvar mreže Savo Radanović koji je već branio na nekim mečevima ove sezone. Od defanzivaca bonusi su Matej Strika i potencijalno štoper Stefan Gudelj, a bio bi u konkurenciji i Adem Avdić ali je povrijeđen. U veznom redu Vasilije Kostov je bonus kao i otkrovenje Alberta Rijere Matej Gaštarov, a tu je i desno krilo Dimitrije Šarić kao potencijalni bonus.