Albert Rijera o Osmanu Bukariju: "Rekao sam mu, ti si mi kao sin"

Trener Crvene zvezde Albert Rijera je istakao da i dalje ima povjerenja u Osmana Bukarija i da razumije da igrači prave greške. Ipak pred 180. vječiti derbi naglasio je da vjeruje da ih Bukari neće ponoviti.

Izvor: TV Arena sport/MN Press

Fudbaleri Crvene zvezde će u nedjelju od 19 časova dočekati Partizan na stadionu "Rajko Mitić" u 180. "vječitom derbiju", a na tom meču će trener Albert Rijera računati na Osmana Bukarija. Krilni fudbaler je bio kažnjen nakon besmislenog crvenog kartona u meču sa Viktorijom iz Plzenja.

Ipak, iako je Bukari napravio problem timu koji je kasnije doveo do ispadanja iz kvalifikacija za Ligu Evrope Albert Rijera je spreman da mu pruži novu šansu i istakao je da treba da ga podrži.

"Svi igrači su spremni. Osman Bukari je spreman za utakmicu. Volim ovo da pričam igračima, a to sam mu rekao i lično. Kada imate djecu, a za mene su oni moja djeca, ja moram da ih volim. Kada djeca prave grešku, pokušavate da ih ispravite, ali to su i dalje vaša djeca. Znam da nisu mašine, znam da neće ponoviti grešku. Ovo je primjer za sve njih. Volim ga, potreban mi je, on je bitan za tim. Igrači su moje ruke i noge. Bukari je prevazišao situaciju. Nadam se da će od sada biti samo dobrih vijesti, da nećemo ponavljati greške", istakao je Rijera.

Istakao je novi šef struke crveno-bijelih da je vrlo dobro upoznao svoje fudbalere i da zna šta želi od njih. Tražiće da budu spremni da ratuju za Zvezdu i u nedjelju.

"Sada već poznajem svoje igrače, dobijam informacije o igračima. Potrebni su mi ratnici, potrebni su igrači koji daju 100 odsto za ovaj klub, ali i za svoju karijeru. Garantujem da ću ispuniti svoju odgovornost i da će oni biti spremni", dodao je Rijera.

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