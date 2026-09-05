logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Albert Rijera o Osmanu Bukariju: "Rekao sam mu, ti si mi kao sin"

Albert Rijera o Osmanu Bukariju: "Rekao sam mu, ti si mi kao sin"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Trener Crvene zvezde Albert Rijera je istakao da i dalje ima povjerenja u Osmana Bukarija i da razumije da igrači prave greške. Ipak pred 180. vječiti derbi naglasio je da vjeruje da ih Bukari neće ponoviti.

Albert Rijera o Osmanu Bukariju Izvor: TV Arena sport/MN Press

Fudbaleri Crvene zvezde će u nedjelju od 19 časova dočekati Partizan na stadionu "Rajko Mitić" u 180. "vječitom derbiju", a na tom meču će trener Albert Rijera računati na Osmana Bukarija. Krilni fudbaler je bio kažnjen nakon besmislenog crvenog kartona u meču sa Viktorijom iz Plzenja.

Ipak, iako je Bukari napravio problem timu koji je kasnije doveo do ispadanja iz kvalifikacija za Ligu Evrope Albert Rijera je spreman da mu pruži novu šansu i istakao je da treba da ga podrži.

"Svi igrači su spremni. Osman Bukari je spreman za utakmicu. Volim ovo da pričam igračima, a to sam mu rekao i lično. Kada imate djecu, a za mene su oni moja djeca, ja moram da ih volim. Kada djeca prave grešku, pokušavate da ih ispravite, ali to su i dalje vaša djeca. Znam da nisu mašine, znam da neće ponoviti grešku. Ovo je primjer za sve njih. Volim ga, potreban mi je, on je bitan za tim. Igrači su moje ruke i noge. Bukari je prevazišao situaciju. Nadam se da će od sada biti samo dobrih vijesti, da nećemo ponavljati greške", istakao je Rijera.

Istakao je novi šef struke crveno-bijelih da je vrlo dobro upoznao svoje fudbalere i da zna šta želi od njih. Tražiće da budu spremni da ratuju za Zvezdu i u nedjelju.

"Sada već poznajem svoje igrače, dobijam informacije o igračima. Potrebni su mi ratnici, potrebni su igrači koji daju 100 odsto za ovaj klub, ali i za svoju karijeru. Garantujem da ću ispuniti svoju odgovornost i da će oni biti spremni", dodao je Rijera.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Albert Rijera Osman Bukari FK Crvena zvezda fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC