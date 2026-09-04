Zvezda igra pet puta za 14 dana: Nikad gušći raspored, Rijera može da vidi sve igrače

Španski stručnjak Albert Rijera imaće priliku da u veoma gustom rasporedu testira sve igrače Crvene zvezde prije prve reprezentativne pauze u novoj sezoni.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde će tokom jeseni igrati u Konferencijskoj ligi, a pošto je kalendar tog takmičenja takav da nema nikakvih obaveza tokom septembra - aktuelni šampion Srbije će dobro popuniti raspored u tom periodu. Plan je da Zvezda u narednim danima odigra obje utakmice koje je ranije u sezoni odgodila zbog obaveza na međunarodnoj sceni.

To znači da će Crvena zvezda čak pet mečeva u Superligi Srbije odigrati u roku od 14 dana, a španski stručnjak Albert Rijera imaće priliku da na djelu vidi kako njegova ekipa reaguje u ubitačnom tempu. Mečevi neće biti nimalo laki za Zvezdu, pošto će se tek nakon njih stvoriti realna slika o tabeli u elitnom rangu srpskog fudbala - na čijem čelu Zvezda trenutno ima manje utakmica od najbližih pratilaca.

Ujedno, ovo će biti i odlična prilika da prije pauze za mečeve reprezentacija koja je na programu krajem septembra i početkom oktobra Španac zapravo vidi na koga od igrača može ozbiljnije da računa. Čak 450 minuta fudbala u domaćem prvenstvu za samo dvije nedjelje, praktično sa dva vanredna kola između tri utakmice koje su redovno na programu, biće idealan momenat da se pojedinci izbore za šansu. Ovako izgleda raspored Crvene zvezde:

Crvena zvezda - Partizan, 6. septembar u 19.00

Radnik - Crvena zvezda, 10. septembar u 20.00

IMT - Crvena zvezda, 13. septembar u 19.00

Železničar - Crvena zvezda, 17. septembar u 20.00

Crvena zvezda - Radnički Niš, 20. septembar u 19.00

Nakon što se odigraju mečevi desetog kola Superlige Srbije, u kojem Zvezda dočekuje niški Radnički, kompletna liga ide na pauzu zbog obaveza nacionalnih timova. Pojedini fudbaleri Crvene zvezde javiće se svojim selektorima, dok će ostatak tima ostati da radi pod nadzorom trenera Rijere i da se dvadesetak dana priprema za nastavak sezone.

Izuzetno gust raspored za fudbalere Crvene zvezde pred reprezentativnu pauzu vjerovatno će prijati španskom stručnjaku koji još ne poznaje u potpunosti igrački kadar tima koji predvodi. On je na prve dvije utakmice iskoristio čak 25 fudbalera, zatim su na četvrtom meču šansu dobila još dvojica fudbalera, a dva ljetna pojačanja tek treba da debituju za klub. I čini se da će u ovakvom ritmu mečeva biti idealna prilika za to.

Čim se reprezentativna pauza završi, Crvena zvezda će ući u nov ciklus izuzetno napornih mečeva. U prvom kolu koje će igrati u oktobru crveno-bijeli gostuju kragujevačkom Radničkom i temperamentnom treneru Feđi Dudiću, zatim idu na megdan Luganu u Konferencijskoj ligi, pa čekaju Novi Pazar i Kopenhagen u drugom meču ligaškog dijela takmičenja u Evropi i onda protiv OFK Beograda u posljednjem meču za oktobar završavaju prvi krug u Superligi Srbije koja ove sezone broji 14 timova.