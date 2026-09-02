Rijera presjekao ko je prekobrojan u Zvezdi: Spisak otkrio i da niko neće doći na "Marakanu"

Crvena zvezda u Konferencijskoj ligi neće računati na brazilskog štopera Rodrigaa, a u ekipu neće doći ni Ognjen Mimović.

Izvor: EPA/MARTIN DIVISEK

Brazilski štoper Rodrigao nije registrovan za tim Crvene zvezde u Konferencijskoj ligi, objavio je "Mozzart sport". Ime iskusnog štopera nije na spisku igrača koji je sa "Marakane" poslat u UEFA i na kojem nema ni Ognjena Mimovića, desnog beka koji se ipak neće vratiti kući iz Fenerbahčea gdje je pod ugovorom do 2029.

Na taj način, otklonjena je dilema čije ime će trener Albert Rijera precrtati i odgovor je stavio do znanja da Španac više neće računati na Brazilca. Igrao je Rodrigao u tri utakmice od Rijerinog dolaska i nastupio je i u revanšu protiv Viktorije Plzenj u kojem je Zvezda doživjela jednu od najtežih eliminacija u istoriji kluba. To će, do daljeg, ostati i njegov posljednji evropski nastup za prvaka Srbije.

Rodrigao je došao u Zvezdu prošlog ljeta, igrao je relativno standardno u prvom dijelu sezone 2025/26, ali je poslije par mjeseci mandata trenera Dejana Stankovića preseljen na klupu pa na tribine. Rijera mu je od svog dolaska pružio šansu, ali više je neće dobiti.

Zvezdini centralni defanzivci za Konferencijsku ligu biće Miloš Veljković (30), Frenklin Tebo Učena (26), novajlija Juta Nakajama (29), Derik Luaksen (31) i Stefan Gudelj (20).

Podsjetimo, krajem prošlog mjeseca iz Zvezde je otišao Strahinja Eraković, jer nije otkupljen njegov ugovor od Zenita. Prema posljednjim informacijama iz Rusije, srpski defanzivac mogao bi da nastavi karijeru u Aziji, u Kataru.

Nagađalo se da bi u posljednjim trenucima letnjeg prelaznog roka na "Marakanu" mogao da se vrati Zvezdin đak i nekadašnji desni bek Ognjen Mimović, ali to se neće dogoditi. Mladi defanzivac Fenerbahčea ostao je u Istanbulu, gdje je pod ugovorom sa Fenerom sve do 2029. i ostaje da se vidi čiji će dres nositi ove jeseni.

Mimović je otišao iz Zvezde u Fener u leto 2025. i od tada je proveo po sezonu u Zenitu i u kiparskom Pafosu.