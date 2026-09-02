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Vasilije Kostov ostaje u Zvezdi? Zatvara se jedna po jedna "pijaca" u Evropi 1

Vasilije Kostov ostaje u Zvezdi? Zatvara se jedna po jedna "pijaca" u Evropi

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Najvredniji fudbaler Crvene zvezde po svemu sudeći će ipak bar još polusezonu odigrati na "Marakani"

Vaslije Kostov ostaje u Zvezdi Izvor: Starsport rs / Shutterstock Editorial / Profimedia

Po svemu sudeći, najveći talenat Crvene zvezde Vasilije Kostov (18) neće u ovom prelaznom roku napustiti "Marakanu". Biser crveno-bijelih bio je ovog ljeta na cijeni, navodno su konkretne korake ili bar pozive uputili Milan i Borusija Dortmund, pričalo se i o navodnih 25 miliona evra Galatasaraja, ali nije bilo transfera.

S obzirom na to da se ove večeri u najvećim evropskim ligama završava prelazni rok (Francuska u 19:59, Njemačka i Italija u 20, Engleska u 23), djeluje izvjesno da Kostov neće otići zapadno od Srbije prije zime. Sa druge strane, u Tursku bi teoretski mogao i narednih dana, jer tamo prelazni rok traje do 4. septembra u 23:59 časova po tamošnjem vremenu.

Loše ljeto i za Kostova i Zvezdu

Izvor: Starsport rs / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zvezda je početkom prelaznog roka odredila cijenu od bar 20 miliona evra, ali pri kraju katastrofalnog evropskog ljeta crveno-bijelih (prošli samo Larn, završili u Konferencijskoj ligi) djeluje da će Kostov ipak ostati još bar polusezonu. Povrh loših rezultata, i blijede igre Kostova nisu pomogle crveno-bijelima u pregovorima, niti im ojačale poziciju u razgovorima o njemu sa drugim klubovima.

Naravno, kao što ni njegov talenat nije sporan, sasvim je uobičajeno da tako mlad, 18-godišnji igrač prolazi kroz velike oscilacije. Ako bude ostao na "Marakani", Kostov će imati šansu da se nametne Albertu Rijeri i da stiče iskustvo u Konferencijskoj ligi, što bi moglo da mu bude izazov, bez obzira na što je LK i za njega takmičarsi korak unazad, jer je prošle jeseni igrao odlično i veoma zapaženo u Ligi Evrope.

Sa druge strane, Zvezda je punila budžet ovog ljeta prodajom drugih igrača i tako zaradila više od 32 miliona evra, zaključno sa prodajom Džeja Enema u Bolonju za šest miliona evra.

 golmana Emilijana Martineza iz Aston Vile.

Tagovi

Vasilije Kostov FK Crvena zvezda

Komentari 1

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Mnk

Pa naravno da ce da oatane. Pa nije niko lud da za ovu prevaru plati 25 milijona evra.

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