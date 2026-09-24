Poljaci pred duel sa "zmajevima": BiH je ekipa s mnogo karaktera

Fudbalska reprezentacija Poljske u petak od 20.45 časova u Varšavi dočekuje Bosnu i Hercegovinu na startu Lige nacija s jasnim ciljem - tri boda.

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Tako su barem na konferenciji za medije istakli poljski selektor Jan Urban i kapiten ekipe Pržemislav Frankovski.

Kapiten Poljaka, inače član Galatasaraja na pozajmici u francuskom Renu, istakao je karakternost "zmajeva".

"Teško je porediti naš tim sa Bosnom i Hercegovinom, oni su tim sa mnogo karaktera", rekao je poljski kapiten, dok je selektor Urban podsjetio da su njegove kolege sa klupe BiH (Sergej Barbarez) i Švedske (Grejem Poter), bili učesnici Svjetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku.

"Selektori rivala su imali mnogo vremena za rad sa svojim nacionalnim timovima zbog učešća na Mundijalu. Duboko žalim zbog toga, ali moramo se nositi s tim", izjavio je Urban.

Poljaci su svjesni da ih očekuje težak rival, ali poruka je jednoglasna - žele da nametnu svoj stil, testiraju mlade igrače i uzmu maksimum iz Lige nacija.

"Imamo svoj plan za ovu utakmicu. Želimo nametnuti svoje uslove, ali najvažnija stvar će biti pobjeda", podvukao je Frankovski.

Podsjetimo, Poljska je dosad pet puta igrala protiv BiH i ostvarila četiri pobjede i remi.

(MONDO)