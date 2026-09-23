Luka Đurić nasmijao novinare: "Lakše mi je, jer pola ekipe 'zmajeva' priča njemački jezik"

Dvadesettrogodišnji vezista Paderborna Luka Đurić prvi put je dobio poziv selektora Bosne i Hercegovine Sergeja Barbareza za predstojeće mečeve u Ligi nacija protiv Poljske i Rumunije.

Izvor: Oliver Zimmermann / imago sportfotodienst / Profimedia

"Zmajevi" u petak gostuju u Varšavi, a medijima se u srijedu prvi put obradio novi reprezentativac BiH Luka Đurić, koji igra za njemački Paderborn.

"Ekipa me prihvatila vrlo dobro. Pola ekipe priča njemački jezik i to je za mene puno lakše. Zahvala sam što sam tu", rekao je Đurić i nasmijao prisutne novinare, prenio je sarajevski "Kliks".

Prema njegovim riječima, grupa u kojoj su Poljska, Rumunija i Švedska je izuzetno teška, ali je uvjeren da BiH može pobijediti bilo koju od navedenih selekcija. Đurić je dodao da je uzbuđen što će dijeliti teren s kapitenom "zmajeva" Edinom Džekom.

"Kad sam bio mlad sanjao sam da igram s Džekom. Presrećan sam da sam ovdje i da imam šansu da igram za ovu reprezentaciju. Hoću da pokažem da nisam ovdje bez razloga", dodao je Đurić i naglasio da će bh. tim dati maksimum kako bi ostvario pobjede u Poljskoj i Rumuniji i onda s dobrom energijom došao u Zenicu.

Utakmica između Poljske i BiH igra se u petak od 20.45 časova u Varšavi.

(MONDO)