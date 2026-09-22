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"Poziv mi znači sve u životu!" Golman Tirola oduševljen dolaskom među "zmajeve"!

"Poziv mi znači sve u životu!" Golman Tirola oduševljen dolaskom među "zmajeve"!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Salko Hamzić (2006.) našao se na spisku selektora Sergeja Barbareza.

Salko Hamzić i Ajdin Hasić Izvor: FS BiH

Fudbaleri BiH spremaju se za prva četiri meča u B Ligi nacija. Izabranici Sergeja Barbareza će za početak u petak gostovati selekciji Poljske (20.45), a na spisku bh. reprezentativaca našao se i debitant Salko Hamzić.

Golman rođen 2006. godine u Salcburgu našao se na spisku selektora, zbog čega ne krije oduševljenje. Mogao je da brani za Austriju na čijem je golu stajao tokom omladinskog staža, ali je odlučio da promijeni sportsko državljanstvo.

"Poziv mi znači sve u životu, mislim da je svakom djetetu san da postane reprezentativac. Presrećan sam što sam ovdje, ne mogu da objasnim kako se osjećam", rekao je medijima Hamzić, koji vjeruje da BiH ima šta da kaže u konkurenciji Poljske, Rumunije i Švedske.

"Teška je ovo grupa, sve su to velike nacije sa puno kvaliteta. Ipak, posljednjih godina smo pokazali da možemo da igramo sa takvima, Rumuniju smo pobijedili. Mislim da će pobijediti ona ekipa koja hoće najviše i koja zaslužuje najviše. Ako se budemo borili i ako budemo zaslužili svojom borbom, mislim da ćemo proći", riječi su čuvara mreže Tirola.

Izvor: Jan Borys / imago sportfotodienst / Profimedia

Slično razmišlja i vezni igrač Krakovije Ajdin Hasić, koji je dobio pretpoziv, ali je priključen ekipi nakon nekoliko povreda, prije svega Kenana Busuladžića.

"Grupa je izuzetno teška. Mislim da će pobijediti onaj ko najviše bude htio, ko bude imao najveću želju i pokazao je, a nadam se da ćemo to biti mi. Svako svakoga može da pobijedi i radujemo se ovim utakmicama. Želimo da se suprostavimo ovim reprezentacijama i pokažemo da smo bolji", rekao je Hasić, koji se nakon šest godina našao na reprezentativnom spisku.

Već smo rekli da je prvi rival Poljska, a Hasić igra upravo u ovoj državi.

"Nemaju neke zapažene rezultate posljednjih godina, ali čvrsta su ekipa. Imaju nekoliko igrača iz domaćeg prvenstva i kad su saznali da sam dobio poziv, čuli smo se porukama i čestitali su mi. Volio bih kada bih mogao da debitujem upravo protiv njih."

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

zmajevi fudbal Salko Hamzić Ajdin Hasić Liga nacija BiH

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