Ko je izazvao nerede na mostarskom derbiju? Velež optužio policiju, MUP demantovao i okrivio navijače "rođenih"

Mostarski derbi između Zrinjskog i Veleža, odigran 19. septembra na stadionu "Pod Bijelim Brijegom u okviru 8. kola Premijer lige BiH, obilježili su teški incidenti na gostujućoj tribini.

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Tokom prvog poluvremena dio navijača Veleža počeo je lomiti stolice i bacati pirotehnička sredstva prema domaćim gledaocima u sektorima C i D. Nakon toga je intervenisala specijalna policija koja je ispraznila tribinu i izbacila gostujuće navijače sa stadiona.

Velež optužio policiju i zatražio hitnu istragu

Povodom ovih događaja oglasio se Upravni odbor FK Velež, tvrdeći da su njihovi navijači tokom prvog poluvremena bili izloženi napadu kamenjem sa zapadne tribine, na šta organizatori i policija nisu reagovali. Iz kluba navode da je reakcija Veležovih navijača nastala upravo zbog tog napada te poručuju da se incident ne smije posmatrati izolovano, iako osuđuju svaki oblik nasilja.

Iz Veleža su naglasili da ih posebno zabrinjava "brutalna intervencija policije koja je uz primjenu sile udaljila navijače sa stadiona". Zbog toga zahtijevaju hitnu i nezavisnu istragu Federalnog MUP-a i Fudbalskog saveza BiH kako bi se utvrdili propusti u organizaciji i ispitalo eventualno prekoračenje policijskih ovlaštenja. Svojim navijačima ponudili su pravnu pomoć uz poruku da "napad na bilo kojeg navijača predstavlja napad na cijeli klub" te da više neće tolerisati dvostruke standarde.

MUP HNK demantovao navode Veleža

Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) oglasilo se saopštenjem u kojem u potpunosti odbacuje optužbe iz Veleža i za nerede okrivljuje gostujuće navijače. Iz MUP-a navode da je evidentirano narušavanje javnog reda i mira, oštećenje tuđe imovine, upotreba pirotehnike prema domaćoj publici, te napad na policijske službenike i pružanje aktivnog otpora.

Preme podacima policije, tokom nereda je uništeno više od 70 stadionskih stolica, zaštitna mreža, kao i tri autobusa kojima su prevezeni gostujući navijači. Policija je zbog povezanosti s incidentom privela 14 osoba (S. B., K. P., A. M., A. S., A. T., A. G., N. G., D. K., P. G., A. K., S. A. M. I., M. L., N. L., A. B.), dok je jedna osoba (N. L.) lišena slobode.

Ministar unutrašnjih poslova HNK Marijo Marić istakao je da su policijski službenici postupili striktno po zakonu, odbacivši sve pokušaje diskreditacije rada policije.

"Policijski službenici postupili su po zakonu odbacujući sve javne navode kojima se nastoji diskreditovati rad policije čiji su pripadnici i ovaj put osigurali javni red i mir. Svim elementima koji potpiruju napetosti u kantonu, a posebno Mostaru, poručujemo da će policija i dalje raditi svoj posao u skladu sa zakonom, svjesno i odgovorno u interesu svih građana".

Istraga i procesuiranje počinilica biće nastavljeni u saradnji sa Kantonalnim tužilaštvom HNK.

(MONDO)