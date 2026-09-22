Bivši trener Partizana Bogdan Karaičić otkrio je zašto je Željko Obradović jedinstven.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji pomoćni trener u stručnom štabu Željka Obradovića u Partizanu Bogdan Karaičić otkrio je šta to najtrofejnijeg evropskog trenera izdvaja od ostalih. Srpski stručnjak trenutno sa klupe predvodi Balkan Botevgrad, a u Humskoj je proveo četiri godine.

Iskustvo saradnje sa Obradovićem je za njega dragocjeno. U intervjuu za popularni košarkaški podkast "Euroinsiders", pokušao je da objasni zašto je Željko toliko poseban.

"On je veoma loš gubitnik. To takođe utiče na energetski aspekt, on ne želi da izgubi, vi ne želite da izgubite i onda radite sve što je u vašoj moći da pobijedite", rekao je Karaičić.

Izvor: MN PRESS

"Više ste uplašeni od reakcije zbog poraza nego od poraza?", šaljivo je upitao voditelj.

"Sa njim samo želite da pobijedite. Znate na čemu ste sa njim, on je pobjednik i želi da pobjeđuje. Tokom utakmice ga izdvaja trenerski instinkt i to što razmišlja izvan okvira", kaže srpski stručnjak.

Karaičić kaže da je Obradović još u Partizanu imao tu slobodu da razmišlja van okvira.

"Reći ću jednu jako važnu stvar. Na njegovom početku karijere, imao je veliku podršku u infrastrukturi. Kad je počeo u Partizanu tu je bio Dragan Kićanović i Željko je rekao da je on bio veliki dio njegovog odrastanja. Mogao je da pravi eksperimente i razmišlja izvan okvira", kaže perspektivni stručnjak koji je poslije Partizana otišao u grčki Aris, ali se tamo nije dugo zadržao.

"Kićanović je najvažniji čovjek u istoriji Partizana"

Vidi opis "Željko Obradović je loš gubitnik": Karaičić otkrio ključnu stvar sa starta njegove karijere Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Željko Obradović često ističe Kićanovićevu ulogu u njegovoj karijeri, ali i cjelokupnoj istoriji kluba.

"Kićanović je najznačajniji čovjek u istoriji Partizana. Vjerujem da mnogi dijele moje mišljenje. On je došao i promijenio istoriju Partizana, u smislu da je počeo da osvaja titule, postao pravi klub i to je dovelo do toga da mladi i talentovani igrači prepoznaju i dolaze u klub. To je zasluga Kićanovića i pravljenje generacije sa Divcem, Paspaljem, Đorđevićem, Nakićem i nakon toga dolasci Rebrače, Lončara, Danilovića", rekao je jednom prilikom Obradović i dodao:

"Partizan ima istoriju koja je nevjerovatna. Ako pogledate šta su igrači osvojili kroz svoje karijere koji su prošli kroz naš klub, od Olimpijskih igara, do Svjetskih i Evropskih prvenstava, pa kroz klupska takmičenja, sve je zaista fascinantno. Dragan Kićanović i ja oduvijek smo imali poseban odnos i ponosan sam na prijateljstvo koje imam sa njim".

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