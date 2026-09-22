Bivši trener Partizana Željko Obradović govorio je o povratku Vanje Marinkovića u Humsku, kako je kapiten crno-bijelih dobio novi mandat i zašto je važno da bude dio porodice.

Izvor: MN PRESS

Trener Panatinaikosa Željko Obradović je prošle sezone vodio Partizan, a ujedno je i jedan od najzaslužnijih za povratak Vanje Marinkovića u Humsku. Kapiten Partizana je ujedno i jedan od posljednjih igrača koji je iznjedrio Parni valjak, a koliko je njegova uloga važna u crno-bijelom klubu, otkrio je i Željko Obradović.

"Kako vidite ulogu kapitena i Vanju Marinkovića u njoj? Prošao je kroz neke teške momente od vašeg odlaska", glasilo je pitanje u podkastu "6,75 range".

Vidi opis Željko Obradović o Vanji Marinkoviću: "Legendarni kapiten Partizana zaslužuje ugovor do kraja karijere" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 6 / 6 AD

Obradović je bio iskren: "Kapiten je izuzetno važan, to je bukvalno ono što se priča - desna je ruka trenera i trebalo bi da prenosi poruke, da mu se čuje riječ. Bez obzira na to koliko je igrački bitan, kapiten je kapiten, lider i mora da se nametne i da bude lider u svemu. Najbolji igrači su takođe primjer u svemu, u svakoj situaciji. Svako od nas ima privatni život, ali šta god da uradiš ljudi će uvijek govoriti 'Obradović trener Panatinaikosa' i 'Marinković kapiten Partizana'", rekao je Željko Obradović.

O Vanji sam govorio...

Vidi opis Željko Obradović o Vanji Marinkoviću: "Legendarni kapiten Partizana zaslužuje ugovor do kraja karijere" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Od odlaska Željka Obradovića iz Partizana Vanja Marinković je bio, kao jedan od rijetkih srpskih igrača, na udaru navijača. Momenti iz kapitena Partizana nisu laki, ali Željko Obradović podvlači zašto bi trebalo poštovati "Partizanovo dijete".

"O Vanji sam već jednom govorio. On je neko ko se vratio u Partizan u trenutku u kojem je mogao da ima bolje ponude. I prije nego što sam otišao razgovarali smo da se Vanji napravi novi, bolji ugovor, kakav i zaslužuje, jer zaslužuje da bude kao legendarni kapiten Partizana tu do kraja karijere. Volio bih lično da tako bude, želim mu sve najbolje, kao i Partizanu naravno i da do te saradnje dođe. Da li će i kako da odluče, na to naravno ne mogu da utičem, ali mislim da je ispao izuzetno, izuzetno korektan kad se vratio u Partizan. I drugi igrači su imali priliku i ponude da se vrate, ali se nisu vraćali. To je njihovo pravo i nikoga zbog toga ne treba da optužujemo, to je tako i ljudi to treba da znaju", zaključio je Obradović.

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