Sergej Barbarez i Tarik Muharemović pred Poljsku: "Hrabro i bez pritiska u Varšavi"

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak u Varšavi (20:45) otvara novi ciklus Lige nacija protiv selekcije Poljske.

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Na zvaničnoj konferenciji za medije pred ovaj susret, novinarima su se obratili selektor Sergej Barbarez i defanzivac Tarik Muharemović, poručivši da "zmajevi" ulaze puni samopouzdanja, ali i bez kalkulacija pred gust raspored.

Pred bh. timom je izuzetno zahtjevan period -četiri utakmice u samo 11 dana.

Selektor Barbarez se na samom početku osvrnuo na lošu vijest u vezi s golmanom Nikolom Vasiljem, koji je zbog obnove povrede ispao iz konkurencije, pa je pozvao Mladena Jurkasa iz banjalučkog Borca.

"Na žalost, to je stvar koju je Nikola imao još za vrijeme Svjetskog prvenstva. Promjene terena i uslovi na kojima smo trenirali kući nisu mu pogodovali, pa je obnovio i malo proširio povredu. Prve informacije kažu da nije ništa tragično i nadam se da će za tri sedmice biti u pogonu, ali nam na žalost neće moći pomoći u ove četiri utakmice", objasnio je Barbarez.

Uprkos izostanku prvog golmana i činjenici da takmičenje otvaraju s dva vezana gostovanja, selektor BiH je izrazio veliko zadovoljstvo radom i pristupom ekipe.

"Dvije utakmice u gostima na startu Lige nacija su sigurno jak izazov, ali pokazali smo da u gostima vladamo materijom i da smo tu kad treba. Svi igrači su spremni, željni i igraju dobre uloge u svojim klubovima. Nakon Mundijala apetiti su skočili, ući ćemo hrabro. Respektujemo protivnike, ali tražimo svoju šansu", rekao je selektor, odbacivši mogućnost rane kalkulacije sa sastavom.

"Što se tiče rotacija i kalkulisanja, nismo nikada bili sretni s tim pa to i ne radimo. Idemo u punom sastavu na pobjedu, pa ćemo vidjeti za naredne utakmice. Za svaki meč ću posebno određivati najboljih 11", prenio je "Avaz" izjavu selektora "zmajeva".

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Mladi defanzivac Lids junajteda Tarik Muharemović naglasio je sjajnu atmosferu u svlačionici i iznio visoke ambicije za predstojeći ciklus.

"Uvijek je velika čast i najljepše je biti u reprezentaciji, posebno s braćom da se borimo za našu državu. Želimo nastaviti tamo gdje smo stali. Živim svoje snove i nadam se da ću tako nastaviti. Što se tiče pritiska, o tome ne trebamo pričati - Svjetsko prvenstvo je bilo samo početak i šlag na tortu. Pokazali smo da vraćamo Bosnu i Hercegovinu tamo gdje joj je mjesto, a krajnji cilj nam je plasman na Evropsko prvenstvo", jasan je bio Muharemović.

Iako Poljaci u napadu imaju predvodnika u Robertu Levandovskom, Muharemović je posebno izdvojio drugo ime.

"Za Levandovskog svi znamo kakav je igrač, ali posebno znam njihovu sredinu terena i Pjotra Zjelinskog iz Intera. Pratim Seriju A i za mene je on sto posto njihov najbolji igrač. Ipak, sve smo analizirali, znamo kako se kreću i šta da očekujemo, ali to ostaje između nas da pokažemo na terenu".

"Zmajevi" u Varšavi neće imati podršku bh. navijača na tribinama, ali Muharemović ističe da će ekipa igrati i za njih.

"Bez navijača je utakmica odmah teža jer su nam oni uvek vjetar u leđa, što se vidjelo protiv Italije i u Americi. Ali borićemo se za njih i kad nisu tu, baš onako kako se oni bore za nas. Jedva čekamo da se vratimo kući pa da duplo slavimo", dodao je prvotimac Lidsa, zaključivši da mu igranje u Premijer ligi daje veliko samopouzdanje koje želi u potpunosti prenijeti na reprezentativni dres.

Utakmica Poljska - Bosna i Hercegovina igra se u petak s početkom u 20.45 časova.

(MONDO)