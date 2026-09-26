Nikola Jokić je MVP NBA lige, Darko Miličić je bio drugi pik NBA drafta, a njima se predviđala strašna NBA karijera. Nekima se nije poklopilo, neke su omele povrede, a neki su samo nestali.

Izvor: MN PRESS

Već godinama Srbija dominira NBA ligom. Ne samo da ima trostrukog NBA MVP-a Nikolu Jokića već je i Bogdan Bogdanović standardan bek u nekoliko timova.

Igrali su tokom godina redom Nemanja Bjelica, Boban Marjanović, Aleksej Pokuševski, Vasilije Micić, Marko Gudurić, Miloš Teodosić i Nikola Đurišić u najjačoj ligi svijeta, a trenutno su tamo osim Bogdana i Nikole i Nikola Jović, Tristan Vukčević i Nikola Topić.

Vlade Divac, Peđa Stojaković, Vladimir Radmanović, Marko Jarić, Žarko Paspalj, Željko Rebrača, Nenad Krstić, Darko Miličić, Aleksandar Pavlović, Predrag Danilović su redom imali ozbiljne uloge i respektabilne NBA karijere. Ali ko su srpski biseri za koje smo bili sigurni da će doći u NBA, a nikada nisu?

Nemanja Aleksandrov

Vidi opis 5 srpskih talenata kojima se predviđala NBA karijera: Najveći biser završio je prerano i tragično Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 5 / 5

Zamalo je ostao bez karijere nekadašnji krilni centar. Član njegove '87 generacije Marko Đurković nam je pričao da je njegova dominacija u mlađim kategorijama bila neopisiva i da je već bio viđen kao visok pik.

"Nemanja Aleksandrov je bio čudo nad čudima. Pričali su da ako je Darko Miličić bio drugi pik, ovaj će da bude prvi sto odsto", rekao je on.

Povrede su ga spriječile pa nikada nije stigao ni do drafta, a vrhunac karijere su mu osvojena ABA liga sa FMP-om, dvije sezone u Crvenoj zvezdi i igranje u Italiji, Španiji, Njemačkoj i Turskoj.

Dragan Labović

Generacija '87 nije imala jednog igrača za koga je bilo "zapisano" da će igrati NBA, već njih nekoliko. A najveći je bio Dragan Labović. Tragično i prerano preminuli majstor iz Prokuplja bio je Jokić prije Jokića.

U mlađim kategorijama mu niko nije mogao ništa. Uspio je da osvoji četiri zlata sa svojom generacijom, da bude MVP Eurobasketa za igrače do 18 godina 2005. godine. Dobro je krenuo i u FMP-u, bio MVP Kupa Radivoja Koraća 2007. godine, zatim najbolji strijelac ABA lige 2009, ali nakon selidbe u Aris, pa Frankfurt nije se snašao. Lutao je po Evropi i na kraju karijeru završio u Finskoj 2019.

O tome koliko je sistem kriv za sve što mu se desilo pričali smo sa njegovim saigračima tih godina, posljednji put sa Brankom Jereminovom.

Stefan Peno

Vidi opis 5 srpskih talenata kojima se predviđala NBA karijera: Najveći biser završio je prerano i tragično Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 18 / 18 AD

Od oca Srbina i majke iz Gvajane, dominirao je sada 29-godišnji plejmejker kao junior. Iz OKK Beograda je otišao u Barselonu kao dijete i debitovao za seniore u sezoni 2014/15. Naredne godine igrao je i Evroligu.

Iako je sa Srbijom osvojio četiri medalje na velikim takmičenjima i bio je MVP U16 Eurobasketa 2013. godine ispred Papajanisa, Bendera, Mihalika, Ponitke, Kormaza, Žižića i Jurtsevena, nikada se nije probio.

Pokušao je u Albi, igrao je za Rasta Vehtu, Bilbao, Marusi, Mikonos, a u našu košarku se vratio 2024. Nakon što je bio košarkaš Radničkog sa Crvenog krsta posljednji angažman mu je bio na Palama u ekipi Jahorine.

Dejan Musli

Vidi opis 5 srpskih talenata kojima se predviđala NBA karijera: Najveći biser završio je prerano i tragično Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 5 / 5

Još jedno čudo od djeteta. Momak iz Prizrena je bio džin u reketu od malih nogu, a nakon što ga je pokupio FMP krenuo je da dominira. Osvojio je dva zlata i bronzu na prvenstvima za Srbiju, a 2007. je na U16 Eurobasketu bio MVP sa prosjekom indeksa 25.

Sve je djelovalo dobro, ali je po svemu sudeći požurio u inostranstvo. Otišao je u Baskoniju prerano, sa samo 19 godina i izgubio dvije sezone. Zatim je imao minutažu zajedno sa Đorđem Gagićem u Partizanu gdje je igrao Evroligu.

Na kraju će mu te sezone u Partizanu i osvojen Evrokup sa Unikahom iz 2017. ostati najveći uspjeh. Daleko je od NBA lige.

Marko Pecarski

Vidi opis 5 srpskih talenata kojima se predviđala NBA karijera: Najveći biser završio je prerano i tragično Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Višestruki MVP! Sada košarkaš Denizlija u Turskoj dva puta je u dvije godine osvojio Eurobasket za igrače do 18 godina. Prvo 2017. u Slovačkoj sa Nikolom Miškovićem, Stefanom Momirovom, Filipom Petruševom, Balšom Koprivicom i Aleksom Uskokovićem, a onda godinu dana kasnije sa Daliborom Ilićem, Arijanom Lakićem, Urošem Trifunovićem i Lukom Cerovinom.

Na tom prvenstvu 2018. je bio najbolji igrač i najbolji strijelac, pa mu je sa takvim renomeom predviđana brza NBA karijera. Ipak u Partizanu se nije naigrao, pa je preko FMP-a, Mornara i Borca stigao do inostranstva.

Sada igra u Turskoj gdje je promijenio nekoliko timova, a bio je član Lijetkabelisa i AEK-a. Iako se prijavio za draft 2021. godine povukao se i na kraju nikada nije izabran.

Pogledajte 01:02 Minut ćutanja Dragan Labović Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

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