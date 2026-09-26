Derik Vilis se oglasio: Zabrinuo navijače, pa im poslao poruku

Košarkaš Partizana Derik Vilis se oglasio poslije pobjede crno-bijelih na startu Evrolige

Izvor: MN PRESS

Ljetno pojačanje Partizana Derik Vilis oglasio se kratkom porukom poslije pobjede "parnog valjka". Crno-bijeli su u prvom kolu Evrolige savladali Olimpiju Milano, ali Vilis nije mogao da pomogne ekipi zbog povrede koju je doživio u ranoj fazi meča.

Derik Vilis se povrijedio već u drugom minutu utakmice i zabrinuo navijače Partizana. Bio je to ujedno i dokaz da će crno-bijeli, zbog potencijalno sličnih situacija, uskoro morati da pronađu još pojačanja. Iako je Vilis silno želio da se vrati na teren, čak je i uspio da u jednom od napada postigne trojku, ali ga je bolna grimasa odala i morao je ponovo da se uputi ka klupi.

Na kraju, na terenu je ukupno proveo tri minuta, postigao tri poena i imao jedan skok, a poslije meča riješio je da se oglasi i na Instagram profilu uz nekoliko fotografija sa prve utakmice. "Sjajna pobjeda za početak sezone", napisao je Derek Vilis.

O kakvom stepenu povrede je riječ?

Na sreću, Derek Vilis nije teže povrijeđen. Riječ je o distorziji skočnog zgloba koja zahtijeva nekoliko dana pauze. To znači da bi Derik Vilis mogao da bude spreman čak i za naredni meč Partizana. Pošto su odgođene sve zakazane utakmice prve runde ABA lige, crno-bijeli su dobili nešto više vremena da se pripreme za duplo kolo Evrolige, a Vilis će imati vremena da se oporavi za te mečeve.