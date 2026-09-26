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Veliko pojačanje za Radnik: "Zlatni orlić" se vratio u Bijeljinu

Veliko pojačanje za Radnik: "Zlatni orlić" se vratio u Bijeljinu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Bijeljinski Radnik predstavio najnovije pojačanje, stigao je Miladin Stevanović.

Miladin Stevanović Izvor: Promo/FK Radnik Bijeljina

Bijeljinski Radnik predstavio je najnovije pojačanje, i te kako zvučno!

Dres bijeljinskog premijerligaša zadužio je Miladin Stevanović, koji se tako vraća u semberski klub. Stevanović je rođen 11. februara 1996. godine u Bijeljini, a sada se vraća u svoj grad i svoj Radnik, klub u kojem je napravio prve fudbalske korake.

"Kao veoma mlad, još u kadetskim danima, postao je član FK Partizan, nakon čega je uslijedio transfer u turski Kajzerispor. Potom se vratio u Srbiju, gdje je obukao dres Čukaričkog, u kojem se najduže zadržao, postao kapiten i ostavio dubok trag. Prethodnu sezonu proveo je u Izraelu, u ekipi Makabi Bnei Rejne", saopšteno je iz Radnika.

Naravno, najveće uspjeh u karijeri Stevanović je ostvario 2015. godine, kada je sa U20 reprezentacijom Srbije postao šampion svijeta na Novom Zelandu.

"Stevanović je prošao sve mlađe reprezentativne selekcije Srbije, a najveći uspjeh u karijeri ostvario je sa čuvenom generacijom reprezentacije Srbije do 20 godina, koja je 2015. godine na Novom Zelandu postala prvak svijeta", navode iz bijeljinskog premijerligaša.

Reprezentativnu pauzu Radnik je dočekao na posljednjem mjestu, sa samo četiri boda iz osam mečeva, tako da će dolazak Stevanovića sasvim sigurno mnogo značiti za Bijeljince.

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FK Radnik transferi

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