Radnik poražen od hrvatskog drugoligaša u Medulinu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

U prvoj pripremnoj utakmici u Medulinu, fudbaleri bijeljinskog Radnika poraženi su rezultatom 2:1 od ekipe Opatije, koja se takmiči u Drugoj hrvatskoj ligi.

Fk Radnik izgubio od NK Opatija Izvor: Facebook/FK Radnik Bijeljina

Semberci su odlično otvorili utakmicu i već u drugom minutu stigli do prednosti pogotkom Aldina Hrvanovića na asistenciju Tina Blaža Lauša.

Međutim, Opatija je uspjela da napravi preokret i zahvaljujući golovima Ivora Vajcera i Ivana Horvata da stigne do trijumfa.

Duško Vranešević, trener bijeljinskog kluba,napravio je veliki broj izmjena u drugom poluvremenu: Marković D. (55' Trako), Marković A. (55' Dimitrić), Markovina (55' Spaić), Đurić (55' Ćosić), Radović (55' Vuković L.), Feliks Osei (30' Cvjetinović, 80' Vuković M.), Lauš (55' Klenpić), Črnko (55' Krstić), Hrvanović (55' Čamsedin), Ijoma (55' Teodorović) i Faradž (55' Konate). U sastavu nisu bili Huso Karjašević i Mohamed Gorzi.

Narednu pripremnu utakmicu Radnik će odigraće u subotu, 24. januara, kada će gostovati ekipi Kopra.

Posljednja dva rivala Sembaraca u Medulinu su Karlovac (26. januar) i Baškimi (27. januar).

Radnik je prvi dio sezone završio na sedmom mjestu, sa 21 bodom, a prvu ligašku utakmicu u 2026. godini odigraće 7. februara protiv Sarajeva na Koševu.

(MONDO)

