Zablistao Partizanov biser: U novom klubu mijenjaju planove zbog Srbina

Zablistao Partizanov biser: U novom klubu mijenjaju planove zbog Srbina

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Bivši Partizanov fudbaler Mihajlo Ilić nalazi se u sjajnoj formi.

Mihajlo Ilić briljira u Anderlehtu Izvor: MN PRESS

Bivši igrač Partizana Mihajlo Ilić je u dva navrata pokušavao da pronađe sreću van Partizana. Prva stanica bila je Bolonja, gdje se nije dugo zadržao, a vrlo blizu sličnog scenarija bio je i u Anderlehtu. Ipak, sve se promijenilo tokom prethodnog vikenda. U razmaku od samo nekoliko dana, mladi defanzivac odigrao je dvije veoma zapažene utakmice i iz korena promijenio svoj status u briselskom klubu.

Prvi meč u kojem je privukao pažnju bio je u Kupu Belgije protiv Genta dobio priliku u završnici susreta i dao značajan doprinos u očuvanju minimalne pobjede od 1:0. Samo nekoliko dana kasnije, protiv istog rivala, ali u prvenstvenom duelu na gostovanju Besnik Hasi mu je ukazao povjerenje od prvog minuta.

Iako je Anderleht poražen rezultatom 4:2, Ilić je ostavio dobar utisak i pokazao da može da odgovori zahtjevima. Poslije te utakmice došlo je i do promjene planova u klubu - umjesto ranije razmatrane prodaje, Anderleht je odlučio da ga zadrži, dok interesovanje drugih klubova ne jenjava. Sam fudbaler nije krio zadovoljstvo zbog prvog starta u dresu belgijskog velikana.

"Veoma sam srećan što sam započeo utakmicu kao starter. Dao sam maksimum, ali nažalost nismo uspjeli da dođemo do pozitivnog rezultata", rekao je Ilić u izjavi za "DAZN".

Novinari su primijetili da je bio jedan od igrača koji je uspijevao da izdrži brojne duele na terenu, na šta je i sam ukazao.

"To je jedna od mojih jačih strana i trener je toga svjestan. Trudio sam se maksimalno. Što se tiče moje budućnosti, ne razmišljam previše o tome. Fokusiran sam na treninge i želim da svakim danom pokažem da zaslužujem svoje mjesto u timu", poručio je nekadašnji đak Partizanove škole.

Rođeni Jagodinac je ponukao u školi Parnog valjka u kojoj je bio od 2016. do 2021, a dres seniora nosio je do 2024. Potom je krenuo put Bolonje, pa se ponovo vratio u Humsku na pozajmicu, gdje je odigrao 29 mečeva i postigao tri gola.

